Politico: Hiina proovib ära kasutada USA ja Saudi Araabia vahelisi pingeid

Xi reisib Saudi Araabiasse, et kohtuda seal kroonprints Mohammed bin Salmaniga. Tema reisi pole veel ametlikult kinnitatud, teatas Politico. Eelmisel kuul kohtus bin Salmaniga ka USA president Joe Biden.

Politico teatel ootab Xi Jinpingi aga palju sõbralikum vastuvõtt. Saudi Araabia inimõiguste olukorda puudutavate küsimuste asemel tervitatakse Xi Jinpingi suure tseremooniaga.

Xi visiit ei kinnita ainult Hiina kasvavat globaalset mõjuvõimu, vaid laseb bin Salmanil anda Bideni administratsioonile märku, et USA-l on piirkonnas tõsine rivaal, hindas Politico.

"Osa Hiina strateegiast selles piirkonnas on näidata, et ta on Lähis-Ida riikide jaoks usaldusväärsem ja parem partner kui USA. Nad püüavad edastada seda sõnumit viisil, mis pole otseselt USA huvidega vastuolus," ütles Washingtoni Lähis-Ida instituudi juht Michael Singh.

"Saudid tahavad näidata, et neil on muid alternatiive, näiteks relvade ostmisel. See ei tähenda, et nad proovivad USA-st distantseeruda, kuid nad otsivad nendes suhetes suuremat mõjuvõimu," lisas Singh.

Xi Jinping lõpetas kõik välisreisid, kui Hiina sulges pandeemia tõttu oma piirid. Xi külastas juunis Hongkongi. See oli esimene kord, kui ta lahkus Hiina mandriosast enam kui kahe aasta jooksul.

Analüütikute hinnangul ei pruugi Saudi Araabia ja Hiina kahepoolne koostöö siiski laieneda.

"Nii hiinlased kui saudid on kuulsad üldiste strateegiliste raamistike väljakuulutamise poolest, kuid see ei realiseeru kunagi," ütles Rice'i ülikoolis asuva Bakeri instituudi juht David Satterfield.

"USA on ja jääb Saudi Araabia jaoks tähtsaks julgeolekupartneriks. Iraan on endiselt kriitilise tähtsusega ohuallikas Saudi Araabiale. Hiina ei tunne aga Iraani pärast muret," lisas Satterfield.