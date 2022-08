Neljapäevast on Eesti maismaapiir turistiviisaga venemaalastele kinni

Täna oli viimane päev, mil Eestilt viisa saanud Venemaa kodanikud pääsevad Narva ja Koidula piiripunktist üle. Südaööst alates jäävad need aknad Euroopasse nende jaoks suletuks. Igapäevaselt tuleb Eestisse umbes 2400 Venemaa kodanikku, kellest pooled elavad alaliselt siin. 1200 viisaga tulijast iga teine on saanud selle Eestilt.

"Viisat me protseduuriliselt kehtetuks ei tee, aga selle viisaga ei ole võimalik Eestisse siseneda, selle viisaga ei ole võimalik Eestis liikuda ja arvestades seda, et täna Vene föderatsioonist teid Schengeni alale ei ole, siis üldiselt need inimesed Schengeni alale ei tohiks pääseda," rääkis politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Egert Belitšev.

Päris lukku Eesti oma piiri Vene kodanike ees ei pane, üle piiri lubatakse ka Eestis alaliselt elavate Vene kodanike abikaasasid, vanemaid ja lapsi. Erandeid tehakse ka humanitaarsetel kaalutlustel, näiteks, kui on vaja tulla matustele. Muudatus senisest suuremat piirikontrolli kaasa ei too.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar ütles, et piiriületuse kontekstis sanktsioon kehtib Eesti riigi välispiiril. See tähendab, et kui Vene Föderatsiooni kodanik Eesti poolt varem väljastatud turistiviisaga ületab Soome ja Vene föderatsiooni vahelise piiri ja sõidab Tallinkiga Eestisse, siis see teekond on hetkel võimalik. "Need inimesed, kes on Eestit kasutanud transiidina Euroopa teise riiki või ka kaugemale minekuks, loomulikult nendel inimestel me võimaldame tagasimineku nende koju," ütles Kommusaar.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul uurivad ametnikud, kas Eesti saaks ühepoolselt keelata ka teiste riikide väljastatud viisadega sisenemise. "Eksperdid praegu töötavad selle kallal. Kindlasti me teeme seda kõiki õiguslikke asjaolusid silmas pidades. Ma arvan selles kontekstis on tervemõistuslik käsitleda asju, keskne tõlgendamise meetod on ikka eesmärgipärane tõlgendamine," rääkis minister.

Kommusaar toonitas, et mõju saavutamiseks on kindlasti väärtuslikum tervikuna, kui Euroopa Liit seda teeks tervikuna.

Politsei- ja piirivalveamet on palunud nii Lätit kui ka Soomet mitte lasta Eesti viisaga venemaalasi üle piiri. Täna Soomes visiidil olnud välisminister Urmas Reinsalu sõnul põhjanaabrid plaanivad küll piirata turismiviisade väljastamist, kuid muid piiranguid otsustatud ei ole. Eesti on väljastanud Vene kodanikele ligi 25 000 turistiviisat.