Saksa parlamendi asepresidendi Wolfgang Kubicki sõnas reedel, et "inimesed ei peaks talvel külmetama ja meie [Saksa] tööstus ei peaks kannatama suurt kahju."

Kubicki kommentaarid tekitasid Kiievis ägeda vastureaktsiooni ning Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas, et Nord Stream kahe taasavamine on irratsionaaline ja meenutab narkosõltuvust. Välisminister lisas, et Vene gaasi sõltuvus tapab.

Calls by some German politicians to launch NS2 for a little while and close it later are totally irrational. This resembles drug addiction, when a person says "Just one last time!" without realizing the devastating consequences of each "last time". Addiction to Russian gas kills!