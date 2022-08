Kindralmajor Palm: ukrainlastel on vastupealetungiks aega kuni 10 nädalat

Sügisilmade lähenemine tähendab, et mõlemal poolel on suuremate rünnakute korraldamiseks jäänud veel aega kaheksa kuni kümme nädalat, ütles "Ukraina stuudios" kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Palmi sõnul on taktikalises mõttes siiani Vene väed veel pealetungil, sest ei saa öelda, et nad kusagil oleks otsustavalt peatatud.

"Ei või öelda, et kuskil oleks ukrainlased läinud suurele pealetungile. Looduse mõttes on see ajaaken, mis suurte pealetungide jaoks ees on, suhteliselt lühike – see on kaheksa kuni kümme nädalat. Oktoobri keskpaigast edasi – november, detsember – läheb pealetungide korraldamine juba väga keeruliseks, sest jõudusid on kaasatud – võtame teise maailmasõja mõõtkava – suhteliselt vähe," lausus Palm.

Palm märkis, et Vene vägedel ei lähe endiselt hästi: kuskil pole suudetud murrangut teha. "Paljudes kohtades on Ukraina infooperatsioon segatud vastupealetungidega väga hästi toiminud, tagalateede ründamine toimib väga hästi ja mulle tundub, et venelaste juhtkond on pigem paanikas," ütles ta.

Samas tähendab lähenev sügis, et ka ukrainlaste vastupealetung peab järgmise kahe kuu jooksul aset leidma, nentis Palm.

"Kindlasti ei saa see pealetung olema selline, et ukrainlased koondavad massiivsed väekoondised ja suruvad kitsastel lõikudel läbi suure tuletoetusega, vaid see on nii, nagu nad seni on tegutsenud – täppislöögid, suhteliselt väikeste üksuste edenemine, kottihaaramised, tiibamised – seal on väga palju tühja ruumi," lausus Palm.

Palmi sõnul on sõja käik näidanud, et venelaste kasutatud massiivne edasiminek on väga halb taktika.

"Venelastel on omad probleemid, täpselt samaoodi ei ole neil vahendeid, et olukorda otsustavat murrangut tuua, nad ei ole kusagil otsustavat ülekaalu saavutanud. Ukraina on lääne relvade ja väljaõppe toel hästi vastu pidanud. Hästi süstivad ja ründavad õigetesse kohtadesse vastu. Vene väed ei suuda tempot hoida ja nende lahingkaotused on suured," ütles ta.

Palmi sõnul on Vene vägede jaoks suurim probleem spetsialistide kaotamine sõjaväljal.

"Kõige suuremaks probleemiks ei ole isegi mitte see, et nad kaotavad iga päev jalaväelasi – neid nad ei loe – aga nad saavad suuri kaotusi spetsialistide poole pealt – õhudessantväelased, eriüksuslased, lendurid, helikopteripiloodid, suutükiväelased, sideväelased. Neid on väga raske korvata," rääkis Palm.

Ukrainlaste edukate tagalarünnakute kohta Krimmis ütles Palm, et samas on praegu liiga palju loota, et see tähendab Krimmi vabastamise algust.

"Krimmi kontrollib endiselt Venemaa, kuid ukrainlased teevad väga head tööd. Kui mõelda, kuidas Krimmi sisenemine peaks toimuma, siis on väga-väga raske näha, et Ukraina suudaks lähiajal Krimmi sõjaliselt tagasi võtta. Praegu ei tundu kummalgi pole olema sellist relva, sellist vahendit, sellist meetodit, millega murrangut sõtta tuua," ütles Palm.