Teisipäeval võib sadada vihma

Eelolev öö on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest. Paiguti tekib ka udu. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub 12 kuni 19 kraadini.

Hommikul on lääne pool pilvisem ning seal võib tulla ka vihma. Mandri idapoolses osas on taevas aga selgem ja sajuta. Tuul on pöördunud idakaarde ning on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Termomeeter näitab 17 kuni 19 kraadi.

Päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab siiski ka hoovihma ning võib olla äikest. Puhub jätkuvalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit. Äikese ajal on nagu ikka puhangud tugevamad. Soojakraadid jäävad 22 ja 29 vahele.

Õhtul on taevas laialdaselt selge. Vaid saartel on pilverünki, millest mõni võib ka pisut vihma anda. Tuul on ikka idakaarest kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti kuni 11 meetrit ja sooja jääb õhtuks alles 21 kuni 24 kraadi.