Kannik: Vene väed võivad vastupealetungi tõttu otsida edu Donbassis

Kanniku sõnul on Hersoni tagasivõtmisest veel liiga vara rääkida. "Pigem on ootused sellised, et Ukraina tegutseb ettevaatlikult. Ukraina kindlasti ei tee selliseid hulljulgeid rünnakuid nagu venelased on mitmel rindel selle sõja jooksul teinud. See võtab igal juhul aega ja esimestest tulemustest saame rääkida kolme-nelja päeva jooksul," ütles ta.

"Kui eile veel tuli rindelt uudiseid ja infot, siis täna on ukrainlased suutnud selle infovoo üsna seisma panna, mis on nende vaatevinklist mõistlik, kuna sel juhul ka vastased ei tea, mis neil plaanis on ja kus nad edenenud on," ütles Kannik.

Kuulduste kohta, et Vene vägede esimene kaitseliin kukkus üsna kiiresti kokku, ütles Kannik, et esimene kaitseliin on üldiselt teisest ja kolmandast nõrgem. "Ega ta kogu rinde ulatuses – see on Hersoni oblastis väga pikk – me räägime kolmest-neljast punktist, kus ta kokku kukkus. Seal oli kohati edenemine üsna korralik, räägitakse viiest kuni seitsmest kilomeetrist esimeste tundidena," sõnas ta.

Hersoni strateegiline tähtsus seisneb selle asukohas ning kui Venemaa kaotab oma silla Dnepri läänekaldal muutub Kanniku sõnul edasine rünnak lõunas, Odessa suunal, lootusetuks.

"Vaatame kui kaugele ukrainlased jõuavad, kas nad suudavad ka teisest ja kolmandast kaitseliinist läbi murda. Venelaste poolelt võib järgneda see, et nad teevad veel meeleheitlikumaid pingutusi Donbassis omakorda suuta vähemalt mingitki edu saavutada," ütles Kannik.

"Ma arvan, et ukrainlased jätkavad kindlasti venelaste tagala, logistika hävitamist. Seda nad on teinud kindlasti juba tänase päeva jooksul. On selge, et Venemaa üritab eelõige Krimmist tuua uut varustust ja üksusi juurde Hersoni rindele, see tähendab, et raudtee Hersoni oblasti idapoolses osas on pidevate ukrainlaste löökide all," sõnas ta.

Ukraina vägede võimekus on Kanniku sõnul paranenud. "Uus relvastus läänest on seda võimekust suurendanud, ukrainlaste laskeulatus on läinud märksa kaugemaks kui ta oli parem. Nad on teinud nüüd kuu-poolteist väga intensiivset tööd, eriti lõunas venelaste logistika ja tagala hävitamiseks, vene vägede ära lõikamiseks, see on võimaldanud seda rünnakut," ütles ta.