Gorbatšov riiklikku matust Venemaal ei saa

Vene uudisteagentuur Interfax teatas, et neile on kaks allikat kinnitanud, et Vene võimud ei kavatse Gorbatšovile korraldada riiklikku matust.

Gorbatšovi fond teatas Interfaxile, et ta maetakse Novodevitši kalmistule oma naise kõrvale.

Nõukogude Liidu viimane riigijuht kommenteeris aeg-ajalt Vene sisepoliitikat, kritiseerides korduvalt Putinit ja tema kalduvust juhtida riiki autoritaarselt.

2014. aastal teatas Mihhail Gorbatšov, et terrorismiga võitlemise loosungi all kavandab Kreml demokraatia järsku piiramist.

2011. aastal ütles Gorbatšov, et Venemaa vajab tõsiseid muudatusi ning Vladimir Putini taas presidendiks saamine ei too riiki ummikust välja. "Me võime eeldada, et mingit edasiminekut ei toimu, kui ei tule tõsiseid muudatusi süsteemis," vahendas BBC Gorbatšovi sõnu.

Samuti hindas Gorbatšov, et 2011. aasta presidendivalimised ei ole ausad ning Kremli autoritaarsed harjumused on tema tema sõnul väga ohtlikud.

Kaks aastat hiljem, 2013. aastal mõistis Mihhail Gorbatšov hukka president Vladimir Putini ajal vastu võetud seadused, nimetades neid rünnakuks kodanikeõiguste vastu. Gorbatšovi sõnul oli ta hämmingus, kuivõrd palju vastuolulisi seadusi on alates Putini naasmisest presidendi ametikohale vastu võetud.

Samas aastal rõhutas endine riigijuht, et Venemaal on vajalik, et riigis toimuksid valimised, mitte nende imiteerimine.

2014. aastal soovitas Gorbatšov Putinil mitte muutuda liiga enesekindlaks ning 2020. aastal avaldas Nõukogude Liidu viimane liider Mihhail Gorbatšov toetust Valgevene opositsioonile.

Vladimir Putin rääkis 2005. aasta aprillis parlamendis peetud kõnes, et NSV Liidu lagunemine oli XX sajandi suurim geopoliitiline katastroof ja vene rahva tragöödia. Sama mõtet kordas Putin ka 2015. aastal.

Gorbatšovi rolli peetakse oluliseks Nõukogude Liidu kokkuvarisemisel.