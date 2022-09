Üldise hinnatõusu tuules sööstab ülespoole ka laste huvihariduse kuutasu

Kui lapsevanemad omavahel järeltulijate hobidest rääkima satuvad, leidub vähe neid kohti, kus kuutasu on endiseks jäänud. Kooli juures tegutsev tsirkusetrenn maksab 32 euro asemel 40 eurot kuus, malering 20 asemel 25 eurot, iluvõimlemise kuutasu on kerkinud kümne euro ja tennisetrennil 15 euro võrra - näiteid leiab arvukalt. Seejuures ei piirdu paljud lapsed ainult ühe trenni või ringiga.

Tallinnas Nõmme ujulas tegutsev ujumisklubi Briis pole juba viis aastat hinda tõstnud, kuid tänavu sügisel tõsteti õppemaksu 45 eurolt 63 euroni kuus.

Klubi juhatuse liige Mare Vierland ütles ERR-ile, et nad üürivad Nõmme ujulalt ujumiseks radu ja eraldi kontoriruume neil endal ei ole.

"Kuna vahepeal oli koroona, siis me hinda ei tõstnud, aga nüüd 1. oktoobrist muutuvad ka selle koha üürihinnad, kus me harjutame," põhjendas ta kallimat kuutasu. "Varem oli kümne kuu õppemaks 450 eurot ja nüüd 630 eurot."

Erki Noole kergejõustikukooli juhataja Kadri Kivine ütles, et nemad ei ole treeningute hinda mitu aastat suurendanud, aga alanud hooajal tõstsid nad seda keskmiselt kümme protsenti. Ühe põhjusena tõi ta välja eelinfo Tallinna linna spordibaaside renditasu 20-protsendilise hinnatõusu kohta, mida linnavalitsus pole veel kinnitanud.

"Kahju, et seda infot ei tulnud enne hooaja algust, sest spordiklubid ja koolid alustavad tegevust ju juba septembri algusest," tõdes ta.

Kas mõni lapsevanem on hinnatõusu tõttu lapse treeningutest loobunud, ei teadnud Kivine kinnitada - kuna kool tegutseb Herne tänaval asuva Tallinna spordihalli remondi tõttu sel hooajal Lasnamäel, on trennist loobujad toonud põhjendusena välja pigem sobimatu asukoha.

Seda, et lapsed hinnatõusu tõttu trennist loobuksid, ei ole ka ujumisklubi juhi sõnul seni näha olnud, kuid Briis alles kogub liituda soovijatelt avaldusi.

"Praegu ei ole keegi protestinud, aga meie klubis on ka soodustus, et kui perest rohkem kui üks laps ujumas käib, saab 50 protsenti soodustust ja meil on väga palju neid, kes peresoodustusega käivad," tõdes Vierland.

Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhataja asetäitja Aivo Normaku sõnul on nad tõstnud hindu Tondiraba jäähallis ning 1. oktoobrist muutuvad hinnad Tallinna spordihalli teenustel. Uuest aastast kavandatakse ka Kadrioru staadioni ja Sõle spordikeskuse teenuste hinnatõusu.

"Hinnamuudatuse põhjuseks on sisseostetavate teenuste kulude kasvu osaline katmine eesmärgiga asutuste vahelisi hindu ühtlustada," lausus Normak.

Ta lisas, et universaalset hinnatõusuprotsenti ei saa välja tuua, kuna on teenuseid, mille hind ei pruugigi muutuda või tõuseb minimaalselt. Hinda tõstab linn asutustepõhiselt ja Normaku kinnitusel nii, et see puudutaks võimalikult vähe noortesporditegevust. Samuti on Tallinn tõstnud noorte spordiklubidele makstavat toetust kümne protsendi võrra.

Koroona-aastad andsid huviharidusele tagasilöögi

Rahakotti tuleb kergendada ka kaunite kunstidega tegelevate laste vanematel. Tallinna kunstikool teatas oma kodulehel, et alates sellest õppeaastast tõusis õppemaks seniselt 40 eurolt 50 euroni kuus.

Tartu 1. muusikakooli kuutasu tõusis 1. septembrist viie euro võrra ja on nüüd 50 eurot kuus. Kooli direktor Kaido Otsing ütles, et tegelikult korvavad kuutasud laste õpetamise kulust umbes 15 protsenti, sest ühe lapse õpetamine muusikakoolis maksab aastas 2600-2700 eurot. See osa, mis vanematelt korjatakse, moodustab sellest vaid pisku.

"Oleme seda nüüd igal aastal viie euro võrra suurendanud, see läheb õpetajate palkadeks. Covidi-ajal me seda kaks aastat ei teinud, aga eelnevalt ikka, sest meie õpetaja keskmine palk on praegu täiskoormuse korral 1317 eurot," rääkis ta.

Muusikakooli juhi sõnul ei ole praegune hinnatõus õppurite arvule tagasilööki andnud, küll aga tegid seda koroona-aastad, mil inimeste prioriteedid olid mujal kui huvihariduse ja muusikaõppe juures.

"Sel aastal oli meil umbes 95 avaldust ja saime vastu võtta 56. Nüüd on jälle soovijate hulk suurenenud ja kellelgi seetõttu küll õppimata ei jää, kui kuutasu on viis eurot suurem. Meil on võimalik hädas olevaid perekondi ka õppetasust vabastada, saame seda teha 15 protsendi õpilaste puhul," tõi Otsing välja.

Kas hinda on tõstnud ka teised muusikakoolid, ei osanud ta öelda, kuid märkis, et väiksemates omavalitsustes on inimesed sageli hinnatundlikumad, seal on tihti õppemaks niigi väiksem ja kui midagi tõsta, peab see olema väga täpselt mõõdetud ja läbi kaalutud samm.

Tallinna muusikakoolides pole tänavu hinda tõstetud, seevastu maksab õpe seal haridusameti otsusega juba 2018. aastast 70 eurot kuus.