Liha- ja piimatootjad ootavad universaalteenuse laiendamist ettevõtjatele

Eesti suurim toiduainetööstus HKscan Estonia, kellele kuuluvad Rakvere ja Talleggi tööstused Eesti eri paigus ning suurim seakasvatus, on püüdnud leida energia kokkuhoiukohti.

"Oleme maagaasi pealt üle läinud osaliselt põlevkiviõlile, osaliselt LPG peale. Aga kui me räägime elektrist, siis ega elektriga väga palju ümberkorralduse võimalusi ei ole," ütles HKScani Baltikumi finantsdirektor Markus Kirsberg.

Kusjuures elektrit saab sea- ja linnulihatootja osta vaid kalli börsihinnaga.

"Olime börsilepingutega ja jätkame börsilepingutega, kuna meile ka fikseeritud hinnaga lepingut meie tarbimise puhul ei pakuta," ütles Kirsberg.

Eesti suurim piimatootja Nordic Milk, kelle kolmes tööstuses valmivad tooted Tere ja Farmi kaubamärgi all, on samamoodi üritanud kulusid kokku hoida. Gaasi asemel on mindud üle vedelkütusele, kuid elektri osas sellised võimalusi pole.

"Veel raskem on siin mingeid alternatiive leida. Elektrimahud näiteks Nordic Milki tehastes kokku on meil aastas ligi 20 000 megavatti, meil on ka 24/7 tööd. Meie taga on ka piimafarmid, iga päev lehmad lüpsavad piima, põllumajanduses on hästi palju sellega inimesi hõivatud," rääkis Nordic Milki juhatuse liige Ülo Kivine.

Peaminister Kaja Kallas on mitu korda kinnitatud, et kaks kolmandikku äriklientidest on elektrihinna fikseerinud ja neile pole justkui hinnalaega elektri universaalteenust vaja.

Kirsbergi sõnul võib see olla nii lepingute arvu järgi, kuid kindlasti mitte tarbimise mahu järgi. "Need on kaks väga erinevat asja, sest suurtarbijaid ei ole Eestis kindlasti liiga palju ja arvatavasti nemad ei ole saanud mitte midagi teha oma hinnaga," ütles ta.

"Toidutööstuses on väiksemate puhul nii fikseeritud hinnapakette kui on ka kombineeritud hinnapakette. Aga tõsi on see, et suurtele tarbijale pole fikseeritud hindu isegi kunagi pakutud. Kui Eesti poliitikud ei leia poliitilist tahet, aidata oma toidutööstusi, nagu me oleme ettepaneku teinud, et fikseerida ajutiselt paariks aastaks elektri- ja gaasi hinnalagi, nii nagu seda tehakse eratarbijatele, siis meie ettevõtted on täiesti konkurentsist väljas," rääkis Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Seetõttu on toidutootjad väga huvitaud, et valitsus universaalteenuse ettevõtjatele laiendab.