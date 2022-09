Universaalteenust ootavad kliendid pöörduvad massiliselt elektrimüüjate poole

Elektri hinnad ja nende kompenseerimine on inimesed ärevaks teinud. Eesti Energia, mis muidu klientidega kaugkanalitega suhtleb, on isegi oma peakontorisse paigutanud eraldi leti, et peamaja uksest sisseastujaid nõustada. Kliendikanalite koormus on kasvanud kuni viiekordseks.

"Kliendid on väga huvitatud uuest universaalteenusest. Hästi palju on küsimusi selle kohta: kuidas nad sellele paketile üle saavad, milline on hind, mida nad selleks tegema peavad? Me ei suuda enamikule küsimustele täna vastata. Aga Eesti Energia kliendid ei pea muretsema selle pärast. Kui kliendil on tänane kehtiv leping halvema hinnaga kui on universaalteenuse leping, siis me automaatselt viime ta üle universaalteenusele," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Majandusministeeriumi andmetel on praeguseks Eesti 60 elektrimüüjast teatanud üheksa, et hakkavad universaalteenust pakkuma. Enamus Eesti elektritarbijaist on nende kliendid.

Alexela juht Aivo Adamson ütles, et praegu ootavad nad konkurentsiameti hinnaotsust, pärast seda saab kõrgema hinnaga tarbijad nädalaga subsideeritud hinnale üle viia.

"Me ootame kõik seda hinda. Aga me teame ju ette ka, et nendel klientidel, kellel on täna börsipaketid näiteks ja see hind on kindlasti kõrgem kui saab olema /.../ universaalteenuse hind, siis me ilmselt automaatselt pöörame nendel klientidel lepingud ära, aga klientidel jääb alati võimalus tagasi pöörduda oma teenuse juurde," selgitas ta.

Kui kõik elektrimüüjad ütlevad, et pöördumiste arv on oluliselt kasvanud, siis suuremaid kliendiliikumisi nende sõnul toimunud ei ole.

Ka tervikuna soovitavad nad klientidel rahulikult kõik asjaolud ära oodata. Kas või selle, kas üldteenuse hind jääb alla 20 sendi kilovatt-tunnist.

"Ei ole mõtet kohe kuskile tormama hakata. Kõik, kes seda universaalteenust vajavad, kindlasti selle ka saavad. Elektrumi klientidele ma kindlasti julgeks seda öelda," ütles Elektrum Eesti juht Andrus Liivand.

Konkurentsiamet on lubanud elektri universaalteenuse hinna välja käia nädala pärast.