Pärnu uus võimuliit allkirjastas koalitsioonileppe

Valimisliidu Pärnu Ühendab poolt kirjutas lepingule alla Romek Kosenkranius, Reformierakonna poolt Toomas Kivimägi ja Isamaa poolt Andres Metsoja. Oma allkirjadega kinnitasid lepingut ka volikogu fraktsioonide esimehed.

"Isamaa on tahtnud seista Pärnu arengute eest. Ega poliitiliselt palju muid võimalusi ei ole, kui see, mis on kokku lepitud: demokraatlik printsiip, valija annab mandaadi. Palju on räägitud arvude keeles alati koalitsioonide loomisel. Kui see klapib ja ideed leiavad üksteise toetust, siis on võimalik koostööd teha," ütles Isamaa Pärnu piirkonna juhatuse liige Andres Metsoja.

Metsoja ei kinnitanud, kas tema hakkab riigikogu liikme töö kõrvalt Pärnu volikogu juhtima, aga nii see tõenäoliselt on.

Kosenkranius ütles, et suures osas jäi aasta tagasi sõlmitud koalitsioonileping samaks. "Isamaa ettepanekud koalitsioonileppesse olid üsna sarnased, mis me oleme ka varem arutanud. Suuri muudatusi ei ole, Pärnu jätkab samal kursil. Küll on mitmeid olulisi nüansse roheenergia osas, lasteaiatasude osas, konkretiseeritud on ka Pärnu silla teemat," sõnas ta.

Andrei Korobeinikul tuleb peatselt ametikett, mis talle mullu 22. novembril kaela pandi, Metsojale üle anda, sest neljapäeval esitatakse talle umbusaldusavaldus. Ise kavandab ta umbusaldusavaldust Kosenkraniusele.

"Linnapea kas valetab või tal on mäluaugud. Pärnakana ma olen väga murelik, et Pärnu linnal on selline linnapea. Nii et üritame olukorda välja selgitada ja vaatame, mis saab," sõnas Korobeinik.

EKRE toetab Keskerakonna umbusaldusavaldust, aga neil on oma jagu ka.

"Me heidame linnapeale kui linnavalitsuse juhile ette pikaajalist valetamist, korruptsiooni ja seaduste rikkumist soosivat linnajuhtimist, mistõttu linn on saanud meie hinnangul nii mainelist kui ka rahalist kahju. Ja me toome ka konkreetsed näited," sõnas volikogu EKRE fraktsiooni juht Pärnu volikogus Agnes Pulk.