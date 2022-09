Pärnu linnavolikogu istungil esitati lausa kolm umbusaldusavaldust

Linnapea Romek Kosenkranius (valimisliit Pärnu Ühendab) sai kaks umbusaldusavaldust, ühe EKRE-lt ja teise Keskerakonnalt. Isamaa esitas umbusaldusavalduse volikogu esimehele Andrei Korobeinikule (Keskerakond), selle põhjus on äsja loodud uus koalitsioon, kuhu Keskerakond ei kuulu.

Volikogu erakorralise istungi kokkukutsumise ettepaneku tegi Isamaa, pakkudes ajaks 21. septembri. Istungi kokkukutsumise otsustab volikogu esimees.

"Kui on sõlmitud linnas enamiku volikogu liikmete poolt uus koalitsioonileping, siis ilmselgelt toob see kaasa ka volikogu esimehe vahetuse. Nii lihtne see on. Uus volikogu esimees selgitatakse välja meie erakonna linnaosakonna juhatuse ja fraktsiooni poolt vahetult enne järgmist volikogu istungit, mille toimumisaja kohta oleme ettepaneku teinud. Anname avalikkusele teada, kui juhatus on langetanud oma otsuse persoonide osas," lausus Pärnu volikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild.