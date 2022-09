Kiiev: Ukraina armee jätkab okupeeritud alade vabastamist

Oluline kolmapäeval, 21. septembril kell 5.50:

- Kiiev: Ukraina armee jätkab vastupealetungi ja okupeeritud alade vabastamist;

- Venemaa jätkab Harkivi linna tsiviiltaristu pommitamist;

- Dožd: Venemaa viib ajateenijaid Leningradi oblastist Ukraina piirile;

- Ukraina: Venemaa kasutab üha rohkem Iraanis toodetud hulkurdroone.

Kiiev: Ukraina armee jätkab vastupealetungi ja okupeeritud alade vabastamist

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Venemaa poolt okupeeritud aladel toimuvad referendumid ei mõjuta Ukraina armee tegevust ning Kiiev jätkab nende alade vabastamist.

"Meie armee tegevus on oma olemuselt kaitsev, see on seaduslik ja legitiimne. Rahvusvaheline õigus on üheselt mõistetav. Donetsk, Luhansk, Zaporižžja, Hersin ja Krimm on Ukrainale kuuluvad territooriumid," ütles Podoljak.

Podoljaki sõnul on igasugused Venemaa poolt korraldatud referendumid Ukraina territooriumil täiesti mõttetud, vahendas CNN.

Vene okupatsioonivõimud tahavad korraldada Venemaaga ühinemise referendumeid Luhanski, Donetski, Hersoni ja Žaporižžja oblastites vahemikus 23. september kuni 27. september.

Venemaa jätkab Harkivi linna tsiviiltaristu pommitamist

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Venemaa korraldas linna vastu raketirünnaku. Terehhovi sõnul töötavad sündmuskohal päästetöötajad, vahendas The Kyiv Independent.

Telekanal CNN teatas, et Harkivis toimus kolmapäeva varahommikul mitu suurt plahvatust.

Dožd: Venemaa viib ajateenijaid Leningradi oblastist Ukraina piirile

Venemaa sõltumatu telekanal Dožd teatas, et Moskva viib Leningradi oblastis baseeruva 25. motoriseeritud laskurbrigaadi ajateenijad Belgorodi oblastisse. Telekanali andmetel plaanib Venemaa viia Belgorodi oblastisse umbes 400 ajateenijat.

Ukraina: Venemaa kasutab üha rohkem Iraanis toodetud hulkurdroone

Vaenlane suurendab hulkurdroonide kasutamist tsiviiltaristu ründamisel, teatas Ukraina sõjaväe lõunaringkond

Ukraina väed tulistasid ühe drooni alla. Allatulistatud droon oli pärit Iraanist.

Ukraina võimud teatasid hiljuti, et Kupjanski lähistelt leiti Iraani päritolu Shahed-136 ründedroon, mille lennuulatus on väidetavalt 2500 kilomeetrit.

USA ametnikud kinnitasid hiljuti, Iraani droonid jõudsid Venemaale augusti keskel. Vene vägede väljaõpe Iraani droonidega algas eelmise kuu lõpus.