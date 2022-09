Nafta hinna langus võib viidata majanduslangusele

Pühapäeval ja esmaspäeval langes toornafta hind, mis võib viidata üleilmsele majanduslangusele, vahendab Reuter s. Maailmamajandusele on mõju avaldanud ka intressimäärade tõus, mis on mitmes riigis tarbimist vähendanud.

Brenti toornafta novembrikuu futuurid langesid 1,35 dollarit ehk 1,57 protsenti jõudes 84,40 dollarini naftabarreli eest.

USA West Texas Intermediate toornafta futuurid langesid 1,15 dollarit ehk 1,46 protsenti jõudes 77,59 dollarini barreli eest.

Dollari indeks, mis hindab USA valuuta väärtust teiste laialdaselt kasutatavate valuutade vastu tõusis esmaspäeval 20 aasta kõrgeimale tasemele.

Ameerika Ühendriikide dollari väärtuse tõus vähendab nõudlust nafta vastu, kuna teiste valuutade kasutajad peavad sama nafta koguse ostmise eest rohkem maksma.

Mitmed keskpangad on inflatsiooniga võitlemiseks tõstnud intressimäärasid, kuid analüütikud on kartnud, et selle kõrvalmõju võib olla majandustegevuse jahenemine.

Mõttekoja Religare Brokingu asepresidendi Sugandha Sachdeva sõnul võib West Texas Intermediate naftabarreli hind langeda 75 dollarini ning Brent jõuda 80 dollarini.

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC+ kohtub 5. oktoobril.

Organisatsioon otsustas viimasel kohtumisel väikesel määral naftatootmist vähendada ning analüütikud ootavad huviga, mida organisatsiooni kuuluvad riigid oktoobris järgmisel kohtumisel otsustavad.

OPEC+ liige on ka Venemaa.