Viljandi vallas algas mitme samba teisaldamine ja ühishaudade väljakaevamine

Viljandi vallavalitsus plaanib säilmed ümber matta Kolga-Jaani ja Paistu kalmistule, haudadel asuvad Nõukogude Liidu mälestussambad aga eemaldatakse.

Töödega alustati teisipäeva hommikul Viiratsi mäel, kust tuli välja oluliselt rohkem säilmeid, kui senise teadmise põhjal võis oletada.

"Kui samba peal olid kirjas kuue väidetava langenu nimed 1941. aastast, siis praeguseks on juba leitud mitmekümne inimese säilmed," ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill "Aktuaalsele kaamerale".

"Varasem kogemus ka kinnitab seda, et need ametlikud andmed, nii palju kui neid on, ei pruugi tegelike kaevamiste tulemustega kokku minna," lisas ta.

Viljandi vallavanem Alar Karu kinnitas Viiratsis, et sealne sammas hävitatakse.

"Selle samba koht ei ole siin. Ei ole õiglane ja õige kajastus ajaloo kohta. Ja miks ta peaks siin edasi olema," ütles Karu.