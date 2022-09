Viiratsi sõjahauda on maetud üle 100 inimese

Eesti Sõjamuuseum alustas Viiratsi mäel teises maailmasõjas hukkunute mälestusmärgi ette maetud säilmete väljakaevamist teisipäeval. Kui sõjamuuseumi direktori Hellar Lille esialgne hinnang oli, et sinna on maetud paarkümmend Vene sõdurit, siis nüüd on selge, et tegemist on hoopis massihauaga.

"Tegelikult oleme praeguseks leidnud juba üle 100 inimese säilmed ja neid tuleb järjest juurde," ütles Lill.

"Viljandis Männimäel asus sõjavangide laager Saksa okupatsiooni ajal ja Viiratsis oli üks selle vangilaagri osakond, tõenäoliselt laatsaret. Ja ilmselt laatsaretis haavatud sõdurid surid, maeti siia lähedale ühishauda," lisas ta.

"Muidugi Nõukogude ajal pandigi siia püsti üks mälestussammas, kus olid peal kuue inimese nimed, kes olevat nagu langenud 1941. aastal. Aga siinkandis paraku ei olnud mingeid lahinguid," ütles Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak.

Obeliski peab Pihlak Nõukogude propagandaks. "Ma arvan, et see on tüüpiline näide Nõukogude propagandast – taheti lihtsalt üks monument siia püsti panna. Puudus informatsioon selle kohta, et siin tegelikult on maetud ju rohkem inimesi. Ja üks nüanss asja juures on ka see, et ega neid sõjavange väga ei tahetud ju sovetivõimu poolt reklaamida. Et ikkagi tohutud kogused mehi langes 1941. aastal Saksa armee kätte ja need sõjavangid olid tegelikult just Stalini režiimi poolt põlastusväärseks kuulutatud," rääkis ta.

Tööd Viiratsi matmispaigas jätkuvad, veel sel nädalal loodab sõjamuuseum avada ka Suislepa ja Kärstna sõjahaua.