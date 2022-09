Poola endise kaitseministri sõnul oli Nord Streami rünnaku taga USA

Poola endine kaitseminister Radek Sikorski viitas Twitteris tehtud sõnavõtus, et Nord Stream 1 ja 2 gaasitorude sabotaaži taga on Ameerika Ühendriigid, vahendab Forbes .

"Aitäh, USA," kirjutas Sikorski Twitteris.

Radek Sikorski oli aastatel 2005 kuni 2007 Poola kaitseminister. Enne seda oli Sikorski riigi asepeaminister ja asevälisminister.

Praegu on Sikorski Euroopa Parlamendi liige.

Poola praegune välisminister Stanislaw Zaryn nimetas Sikorski väidet Vene propagandaks, süüdistades europarlamendi saadikut Poola, USA ja Ukraina laimamises.

Zaryni sõnul võib Vene jutupunktide levitamine nüüd ohustada Poola julgeolekut ning nimetas neid vastutustundetuks.

Mõlemas Nord Stream torus tuvastati nädala alguses gaasilekked ning hiljem teatasid Taani ja Rootsi seismoloogid, et registreerisid esmaspäeval Nord Streami gaasilekete piirkonnas võimsad plahvatused.

USA president Joe Biden lubas 7. veebruaril peatada Nord Stream 2 gaasitoru kasutuselevõtu, kui Venemaa Ukrainat ründab.

"Juhul kui Venemaa korraldab invasiooni, siis mingit Nord Stream 2 gaasitoru enam ei ole. Me teeme sellele lõpu," ütles president tollal.

Ajakirjaniku küsimuse peale, et kuidas Biden saab sellist asja lubada, kui gaasitoru on Saksamaa kontrolli all, kinnitas Biden USA suutlikkust seda teha.

Saksa lehe Der Spiegeli sõnul hoiatas CIA Saksamaad mitu nädalat tagasi peatselt toimuva gaasitorude vastu suunatud rünnaku eest.

Der Spiegel hindas oma allikatele tuginedes, et Venemaal oleks sellise rünnaku tegemiseks suutlikkus, kuid on raske näha, mis kasu saaks sellest Venemaa või Ukraina.

Venemaal oleks olnud lihtsam piirata maagaasi tarneid, nagu nad otsustasid eelmisel kuul, kui väidetavalt lekke tõttu ei saanud maagaasi tarneid jätkata.

Venemaa president Vladimir Putin teatas 16. septembril avalikult, et kui Euroopa tahab Vene maagaasi tarnete jätkumist, siis tuleks tühistada sanktsioonid, mis tõkestavad Nord Stream 2 kasutuselevõttu.

Nord Stream 1 ja 2 gaasijuhtmete sabotaaž toimus päev enne Poola ja Norra vahele rajatud uue Baltic Pipe gaasijuhtme avamist.

Norra energiaminister Terje Aasland nimetas uut gaasitoru teetähiseks Euroopa iseseisvusele.