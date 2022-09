Nord Streami lekete mõju gaasi hinnale jääb lühiajaliseks

Eesti Gaasi juht Margus Kaasik usub, et kuigi pikaajalist mõju hinnale torujuhtmete leketel ei ole.

"Hinnatrend on olnud allapoole, sest gaasi hind on konkureerivatest kütustest kallim ja see avaldab päris palju survet gaasi hinna alanemisele. Sellised negatiivsed sündimused lükkavad seda hinda korraks ülespoole, aga võib juhtuda, et juba lähipäevil selle torude lõhkemise mõju kaob päris ära," rääkis Kaasik.

Euroopa gaasivarustuskindlusele leketel otsust mõju ei ole, sest kummastki torust pole juba kuu aega gaasi voolanud. Hinnatõusu taga võis olla kahe uudise koosmõju.

"Selle talve perspektiivis olulist muudatust ei ole. Tähtsam on pigem see, et eile õhtul Gazprom hoiatas Ukraina gaasiettevõtet, et talle võidakse kehtestada sanktsioonid, mis võib lõppeda sellega, et ka läbi Ukraina voolav Vene gaas enam ei pruugi jõuda Euroopasse," ütles Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson.

Euroopa on aga juba arvestanud sellega, et talv tuleb üle elada ilma Vene gaasita.

"Ilmselt Euroopa turg arvab, et saadakse hakkama ka ilma Vene gaasita. Juurde on tulnud kõvasti LNG tarneid, mahutid on piisavalt täis ja tänu kõrgetele hindadele on tarbimine kukkunud päris palju ja see tähendab seda, et kui ka Venemaalt gaasi ei tule, siis ilmselt elatakse see talv üle," sõnas Allikson.