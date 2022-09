Elering: Paldiski liitumispunkt rajatakse Soome renditud LNG-laeva jaoks

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles neljapäeval ERR-ile, et kuigi LNG taasgaasistamist võimaldav ujuvterminal on praegu siiapoole teel, pole siiani teada, kas see hakkab asuma Soomes või Eestis ning seetõttu peaks Eesti rentima oma LNG-laeva, mis asuks kindla peale Paldiskis.

Elering teatas reedel, et nemad ehitavad Paldiskis LNG ujuvterminali vastuvõtuvõimekust vastavalt Eesti ja Soome riigi vahel sõlmitud kokkuleppele ja lähtuvalt Soome osapoole poolt renditud ujuvterminali tehnilistest andmetest.

"Hetkel on ainult üks osapool näidanud üles huvi ujuvterminal Paldiskisse tuua, selleks on FSRU OY, kes on esitanud seadusest tulenevalt vajaliku liitumistaotluse Eesti gaasisüsteemiga liitumiseks. See liitumistaotlus on aluseks LNG ujuvterminali tehniliste lahenduste disainil ja ehitusel. Kui mõnel kolmandal osapoolel on huvi samuti LNG ujuvterminal Paldiskis gaasivõrguga liita, siis peavad nad esitama liitumistaotluse ja liidetava terminali tehnilised parameetrid," teatas Elering.

Liitumistaotluse järgi on võimalik hinnata, kas ja millises ulatuses oleks vaja hetkel rajatavat gaasivõrgu liitumispunkti ümber ehitada mõne teise ujuterminali gaasisüsteemiga liitmiseks, märkis ettevõte.

Soome võrguhaldur Gasgrid Finland ja USA ettevõte Excelerate Energy kirjutasid mais alla lepingule LNG ujuvterminali rentimiseks kümneks aastaks. Renditud laev nimega Exemplar asus augusti lõpus Soome lahe poole teele. Kummal pool Soome lahte terminal aga paiknema hakkab, pole praegu selge.

Eleringi juht Taavi Veskimägi märkis, et kuigi Soome ja Baltimaade gaasi varustuskindlusega praegu kogutud andmete põhjal hinnates probleeme ei ole, siis tänases julgeolekupildis on rohkem terminale varustuskindluse tagamiseks parem kui vähem.

"Regiooni gaasisüsteemihaldurite prognooside järgi on gaasi tarneallikaid ja taristu piisav, et katta talvine regiooni gaasi tarbimine. Samas on kaks LNG ujuvterminali piirkonnas varustuskindluse seisukohast alati parem kui üks. Kui on soov liita Paldiskis täiendav LNG ujuvterminal gaasivõrguga, on esmane saada selle terminali tehnilised parameetrid hindamaks, mis ulatuses tuleb täna riikidevahelise kokkuleppe alusel soomlaste poolt renditud laeva parameetrite järgi ehitatud liitumispunkt ümber ehitada," lausus ta.

Sikkuti sõnul pole valitsuse veel arutatud, kas Eesti soovib teist ujuvterminali Soome lahe piirkonda rentida, et see Paldiskis asuma hakkaks, kuid tema hinnangul peaks seda valitsuses arutama.

Praegu on Paldiskisse rajatava LNG terminali toruehitus jõudnud meretoru paigaldamise etappi, millega luuakse toruühendus maismaal asuva gaasitaristu ja kail olevate seadmete vahel. Toruühendus peaks valmima novembri lõpus.