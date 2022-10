Allikad: Putin teeb sõjaliste kaotuste tõttu üha rohkem tormakaid otsuseid

Venemaa ametnikud ütlesid ajalehele The Telegraph, et president Vladimir Putin salatseb sõjaliste kaotuste tõttu üha rohkem ja teeb seetõttu tormakaid otsuseid. Allikad hoiatasid, et Putin ei plaani veel sõjategevust Ukrainas lõpetada.

Leht suhtles viimase kahe nädala jooksul 15 Venemaa riigiametniku, parlamendisaadiku ning riigi- ja erafirma juhiga. Üle poole neist olid tippjuhid. Kõik allikad soovisid jääda anonüümseks ja hoiatasid, et sõjaline konflikt lähikuudel laieneb. Keegi ei osanud ennustada, mis juhtub, kui Venemaa sõja kaotab.

Allikad ütlesid, et Ukraina edukas vastupealetung sundis Kremlit mobilisatsiooni välja kuulutama. Seetõttu kiirustas Moskva ka Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja alade annekteerimisega, vahendas The Telegraph.

"Putin ei saa kaotada, seetõttu peab ta olukorra kiiresti ümber pöörama," ütles üks allikas.

Allika sõnul on jutt tuumasõjast suunatud lääne poliitikutele. "Selle sõnum on: ärge unustage, et Ukrainal pole õigust võita. Relvade tarnimisega lükkate Ukraina kaotust ainult edasi," ütles allikas.

Allikate teatel oli mobilisatsiooni väljakuulutamine juba varem teada. "Oli selge, et armee vajab rohkem sõdureid. See oli selge, et pärast kohalikke valimisi tuleb selline otsus. See otsus tuligi," ütles üks kõrge ametnik.

Paljud allikad ütlesid aga, et Putin oli tormakas ja ei selgitanud oma plaane. "Keegi ei selgita kellelegi midagi. Koostöö puudub täielikult. Putin räägib kõigile erinevat juttu," ütles üks valitsusele lähedalseisev rahulolematu allikas.

Vaatama üha lähenevast katastroofist pole keegi Venemaa eliidist pikka aega proovinud Putinit veenda, et ta loobuks sõjategevusest Ukrainas. Allikate teatel kordab Putin endiselt oma vana juttu, et Venemaa on ümbritsetud vaenlastest ja seetõttu on temaga rääkimine mõttetu.