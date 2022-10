Lähiriikide kinnisvarahinnad langevad mitmendat kuud

Keskpankade intressimäärade tõstmise mõju on juba tasapisi näha sellest, et mitmes riigis antakse teada elukondliku kinnisvara hinnalangusest.

Rootsis langesid septembris kinnisvarahinnad neljandat kuud järjest, selgub eelmisel nädalal avaldatud kinnisvaraindeksist. Seekordne langus oli suurim, mis selle indeksi üheksa-aastases ajaloos mõõdetud. Üle riigi odavnesid korterite hinnad 1,2 protsenti ja elumajade hinnad 1,8 protsenti. Piirkonniti oli kohati hinnalangus üle viie protsendi, Stockholmis näiteks nelja protsendi ligi. Rootsis hinnatakse, et kevadeks on kinnisvarahinnad tipust alla tulnud kuni 20 protsenti, tulenevalt baasintressimäärade tõusust.

Kinnisvarahindade langus on erakordselt haruldane nähtus. Ameerika Ühendriikides kukkusid kinnisvarahinnad kümnetes protsentides nõndanimetatud suure depressiooni ajal 1930ndate algul ning 2008. aastal alanud ülemaailmse majandussurutise ajal. Enamasti on hinnamuutused pigem väiksed.

Kui elu on ilus, inimestel raha palju käes ja pankadel pole mingit muret laenu anda, siis hakkavad ka kinnisvarahinnad kerkima. Kui aga inflatsioon hakkab kerima ja muutub palgatõusust kiiremaks ning intressimäärasid tõstetakse, muutub ka laenamine kallimaks. See omakorda teeb raskemaks kinnisvara ostmise ning hinnad hakkavad alla tulema.

Helsingin Sanomat kirjutab, et Soome kinnisvaraturu olukord on Rootsiga sarnane, kuid langus pole nii järsk. Näiteks eelmise kuu statistika näitas, et järelturukorterite hinnad langevad.

Soome ehitussektori statistika värskes raportis seisab, et lähema kolme kuu jooksul algavate kinnisvaraarenduste väärtus langeb 15 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Seejuures kahaneb ka projektide arv kuue protsendi võrra.

Balti riikides on seis veidi teistsugune. Riia kinnisvaraturul oli suvi pigem aktiivne. Siiski näevad ka Läti analüütikud tarbijakäitumise muutust ja hindade langust millalgi aasta lõpus või uue aasta algul.

Leedus on vähenenud huvi uute korterite vastu umbes kuuendiku võrra, võrreldes eelmise aastaga. Samas on järelturul korterihinnad kasvanud 10 protsenti, kirjutab Leedu Delfi.

Wall Streeti suuremate investeerimispankade nägemus ameeriklaste kinnisvaraturu tulevikust näitab samuti hindade allatulekut. Kui Goldman Sachsi ja Moodyse analüütikute hinnangul vähenevad USA kinnisvarahinnad järgmisel aastal 5-10 protsenti, siis Fitchi reitingute väljavaates on hinnalangus 10-15 protsenti.

Eestis aga kinnisvara hinnatõus veel jätkub, vähemasti nii näitab värske maaameti statistika. Arvestades, et Eesti-sugune väike turg on mõjutatud suurte naabrite käekäigust, tasub ilmselt meie analüütikute soovitusi kuulata ja korteriostuga oodata.