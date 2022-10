Aas: Eesti huvide eest oleks pidanud rohkem seisma

Kevadel majandus- ja taristuministrina ametis olnud Taavi Aas (KE) ütles, et minister Riina Sikkut oleks pidanud rohkem seisma Eesti huvide eest ning nüüd peaks Eesti tarbimise järgi otsustama, kas eraldi laeva hankimine on mõistlik.

Aasa sõnul ei ole ta täpselt aru saanud, miks sündis kokkulepe laev Soome viia. "Soomlased on viimasel ajal hästi oma huvisid kaitsnud. See on teada, et Soome gaasitarbimine on tublisti suurem kui Eesti oma ja gaasivajadus on neil suurem," rääkis ta.

Lepingu sõlmimise ajal, mil Aas oli minister, oli teada, et soomlased hangivad endale laeva. "Seetõttu ma arvan, et oli hea kokkulepe. Meie teadsime, et peaksime sadama kiiremini valmis saama, siis oleks vähemalt esimese hooga laev tulnud Eestisse," ütles Aas.

"Tegelikult on nii, et meie gaasitarbimine võrreldes soomlastega on nii palju väiksem, et isegi kui laev oleks Eestis suutnud vastu võtta mõned koormadki, siis see oleks meile väga suureks abiks olnud. Ma arvan, et oleks rohkem pidanud seisma Eesti huvide eest," sõnas Aas.

Aasa sõnul ei ole tal etteheiteid Eleringile. "Nad pingutasid nii nagu suutsid."

Sikkut on öelnud, et Eesti peaks hankima nüüd ka endale laeva. Aasa sõnul peaks varasemad positsioonid üle vaatama ning selle põhjal otsustama, kas ja kui pikaks ajaks on Eestil laeva vaja.

"Kevadel oli teadmine, et meie tarbimine on märgatavalt väiksem kui Soomes, meie tarbimine on päris suures languses. Ma arvan, et ministeeriumil on ka selgem ülevaade sellest, mis meie talvine tarbimine võiks olla. Väga paljud ettevõtted on endale loonud võimekuse gaasi asemel kasutada näiteks põlevkiviõli," rääkis Aas.

"Teisalt on võimalik, et siin võib olla huvi ka Läti poolel, ka seal võib olla vajadus täiendava gaasi järgi, eriti arvestades seda, kui sõda peaks eskaleeruma ja Lätis-Leedus peavad elektritootmiseks gaasijaamad tööle minema," sõnas Aas.

Kokk: otsus toob tarbijatele kõrgema gaasihinna

Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka (Isamaa) sõnul toob ministri otsus tarbijatele mitu korda kõrgema gaasihinna.

"Eelmise valitsuse poolt märtsikuus tehtud otsused ning tänase majandus- ja taristuministri langetatud otsused tähendavad Eesti eratarbijate ja ettevõtete jaoks kordades kõrgemat gaasihinda," ütles Kokk.

Koka sõnul on selge, et minister Sikkut ei võidelnud laeva Eestisse tulemise nimel. "See aga tähendab, et Paldiskisse selleks talveks laeva ei leita ning peame lootma teiste riikide "ülejääkidele," mis on kindlasti kordades kallim sellest, mis me oleksime muidu saanud. On oht, et Eesti ei saa naabritelt ühtegi kuupmeetrit gaasi."

"Kusjuures eriti valus on see otsus seetõttu, et Eesti erasektor on pingutanud mitu kuud selle nimel, et kai ja toruühendused valmiksid Eestis enne kui Soomes. Nad on suutnud oma lubaduse täita, aga laev läheb ikka Soome," märkis Kokk.

"Tõeks on osutunud see oht, millest olen rääkinud kevadest saati: Eesti energiajulgeolek ei sõltu enam meist endist, vaid ainult meie naabritest."