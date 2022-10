MKM: Rail Balticu rajamine viibib kehva projekteerimise ja juhtimise tõttu

Eesti majandusministeerium ütleb, et Rail Balticu projekteerimine on poolteist aastat ajakavast maas, sest Hispaania Idom ei tee oma tööd korralikult.

"Projekteerija ei ole suutnud tähtajaks esitada piisavalt kvaliteetseid projektlahendusi, millega oleks võimalik ehituslube, või mille alusel oleks võimalik minna maid omandama. Ta võib-olla ei viinud ennast piisavalt täpselt kurssi sellega, millised dokumendid, milline täpsusaste on Eestis ehitusloa saamiseks vajalikud," sõnas MKM Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare.

Eesti Rail Balticu arendaja ütleb sama. "Kui me vaatame lubadusi ja lubaduste täitmist, siis teatud muster seal joonistub. Jätkuv hilinemine, lubadustest mitte kinni pidamine sealt välja paistab," rääkis Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.

Rail Balticu ühisettevõtte juht ütleb, et Hispaanlased algselt ei saanud kõigest aru, kuid nüüd on ennast parandamas.

"Praegu, peale pooleteistaastast projekteerimist, ma usun, et nad on aru saanud, mida on Eesti seaduste kohaselt vaja, et projektid ka valmis saada. Me juba näeme, et nad suudavad pakkuda piisava kvaliteediga projekte, aga projekteerijatele oli keerukas õppida Eesti nõuetega arvestama," ütles RB Rail AS juhatuse esimees Agnis Driksna.

Majandusministeerium ütleb, et siiski oleks võinud Idomit paremini kontrollida, kasvõi neid trahvides.

"Oleks kivi projekteerimise korraldaja, ehk RB Rail AS-i kapsaaeda, kes võib-olla oleks võinud sanktsioone juba varem kasutusele võtta, et ajakavasse tagasi jõuda projekteerijaga," sõnas Kaunissaare.

Ühisfirma ütleb, et trahve kaalutakse projekti valmimisel.

"Keerukas on öelda projekteerimise keskel, kuid meil on võimalus neid trahvida ja me ei ole poolikute projektide peale raha kulutanud," ütles Driksna.

Praegu plaanivad osapooled raudtee valmis saada 2030. aastaks.