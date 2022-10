Borrell: Euroopa jõukus on põhinenud odaval Vene gaasil ja Hiina tööjõul

Euroopa Liidu esidiplomaat Josep Borrell hindas oma kõnes, et maailm on muutunud radikaalselt ebakindlaks ning Borrell nimetas muutuste kiirust ja ulatust erakordseks. Näiteks on tema hinnangul praegune energiakandjate hinnašokk suurim energiakriis alates esimesest naftašokist 70ndatel.

Borelli sõnul on järjest juhtunud mitmeid madala tõenäosuse ja suure mõjuga sündmuseid (nn Musta luige sündmused). Borrelli hinnangul on praegu Euroopa end lahti ühendamas enda jõukuse allikatest, millena ta tõi välja odava Vene gaasi ning ligipääsu Hiina turule.

Tippdiplomaat tõi eraldiseisvalt välja Hiina tööliste odavad palgad, mis Borrelli hinnangul on aidanud rohkem inflatsiooni vastu võidelda kui kõikide keskpankade tegevus kokku.

"Seega on meie jõukus põhinenud Hiinal ja Venemaal – energial ja [Hiina] turul," ütles Borrell. Diplomaadi sõnul ei tohiks neid seniseid sõltuvusi asendada uute vastu ning Euroopa peaks leidma uusi energiaallikaid maailmajao seest, mitte sõltuma teistest väljaspool Euroopat.

Sidemete vähendamine Venemaa ja Hiinaga nõuab kindlasti Euroopa riikide majanduste tugevat ümberstruktureerimist, väitis Borrell.

Samuti väljendas Borrell oma kõnes muret Euroopa julgeoleku sõltuvusest Ameerika Ühendriikidest.

Diplomaadi sõnul on Euroopa Liidu suhted Bideni administratsiooniga väga head, kuid "kes teab mis juhtub kahe aasta pärast või isegi käesoleva aasta novembris?" [toim. USA-s on sel sügisel Kongressi vahevalimised].

Borrelli sõnul peab Euroopa hakkama rohkem iseenda eest vastutama, sh Euroopa julgeoleku tagamises.

Diplomaat tunnistas oma sõnavõtus, et ei näinud ette Ukraina südikat vastuhakku Vene kallaletungile veebruaris. Samuti ei uskunud paljud eurooplased enne 24. veebruari USA hoiatusi Venemaa peatses kallaletungis Ukrainale.