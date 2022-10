Alexela juht: riik palus meil ujuvterminali mitte Paldiskisse tuua

Eraettevõtetel Alexela ja Infortar oli plaan rentida ujuvterminal veeldatud maagaasi ehk LNG maale toomiseks ning tuua see Paldiskisse, kuid juunis said nad riigilt palve terminali mitte Eestisse tuua, kirjutab Eesti Ekspress.

Säärase palve esitasid toonane majandusminister Taavi Aas, gaasivarustuse eest vastutava riigifirma Elering juhatuse esimees Taavi Veskimägi ning majandusministeeriumis energeetikateemadega tegelev asekantsler Timo Tatar. Nad väitsid, et sel juhul ei saa sama kai ääres seista teine, 291 meetri pikkune laevamürakas, mille pidi rentima Eleringi ja Soome gaasivõrgu Gasgrid ühisettevõte.

Aas ütles Ekspressile, et tema sellist asja ei mäleta. "Juunis ei olnud ma isegi enam minister. Sellest rääkisime küll, et nad peaksid soomlastega läbi rääkima, kuidas kaid kasutada," lausus ta.

Veskimägi märkis, et ujuvterminali teema ei puudutanud Eleringi üldse, sest tema juhitava ettevõtte ülesanne on hoopis rajada toruühendus kai ja gaasivõrgu vahele.

Marti Hääl tunnistas sel nädalal Ekspressile, et Eestile selleks talveks oma terminali rentimisel on õige aeg läbi saanud. Asi on nii ajas (laeva hankimine, selle siia sõitmine jne) kui ka hinnas. Kevadel saanuks Alexela/Infortar laeva 130 000 dollariga ööpäevas, kuid sel talvel võib hind kasvada isegi miljonini, kirjutab Ekspress.

Sel nädalal ütles majandusminister Riina Sikkut välja, et Soome võrguettevõtte Gasgrid poolt renditud LNG ujuvterminal Exemplar ei tule Paldiskisse, kuhu Infortar ja Alexela rajasid haalamiskai ja Elering vajaliku toruühenduse maismaaga, vaid siirdub kohe Soome.

Riikidevaheline memorandum, mille allkirjastasid aprilli lõpus Taavi Aas ja Soome majandusminister Mika Lintilä nägi ette, et ujuvterminali tarbeks rajatakse kaid mõlemale poole Soome lahte ja edaspidi hakkab laev seisma Inkoos. Erandiks pidi saama eesolev talv, kus laev töötanuks selle kai ääres, mis valmib varem.