Kersti Kaljulaid osaleb valimiste eel ajakirjanduslikus projektis

Kaljulaid ütles, et on vähe erakondi, kes ei ole temaga valimistel kandideerimist arutada tahtnud, aga ta on kõigile "ei" öelnud. "Ei, 2023. aasta valimistel ei kandideeri mitte ühegi erakonna nimekirjas ega muul moel," rõhutas Kaljulaid.

Tulevikuplaanidest rääkides ütles endine president, et hakkab seisma selle eest, et Eesti inimestel, tema enda lastel ja lapselastel, kõigi teiste Eesti inimeste lastel ja lastelastel oleks võimalikult turvaline tulevik. Ajakirjaniku palvele oma rolli täpsustada vastas Kaljulaid: "Siis võib öelda, et olengi selline Eesti tuleviku ekspert."

Kaljulaid lisas, et teeb kuni valimisteni Eesti Päevalehe ja Delfiga projekti, kus aitab sõnastada suuri küsimusi, mis Eesti ühiskonna ees seisavad, tehe seda poliitiliselt neutraalselt, aga samal ajal poliitilist debatti toetavalt.

"See on kompleksne projekt. Seal on konkreetseid näiteid, seal on teiste inimeste arvamusi ja mõtteid, arutelusid nendega, kes on oma valdkondade eksperdid ja keda olen kuulanud viis ja võib-olla ka 20 aastat juba. See on mitmekülgne ja loodetavasti huvitav – aga tekitab ka mõtteid selle kohta, mis on riigi roll inimese ees. Millist riiki me tahame?"

Kaljulaidi sõnul annab kõnealune projekt võimaluse võistelda erinevatel maailmavaadetel ja ideedel.