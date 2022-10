Akkermann ei näe raha haiguspäevade hüvitamiseks alates teisest päevast

"Ma näen väga väikest võimalust, et sealt võiks seda raha leida," ütles Akkermann valitsuse pressikonverentsil.

Peterson kirjutas neljapäeval sotsiaalmeedias, et esitas neli nädalat tagasi valitsusele 30 miljonit eurot maksva kava, millega muuta püsivaks haiguslehtede hüvitamise ajutine kord.

"Koroona ajal, mil sundkorras pidid koju jääma ka terved, aga viirushaigega kokku puutunud inimesed, muudeti haiguslehtede eest maksmine inimesele soodsamaks. Kui varem alustati haiguslehe hüvitamist neljandast haiguspäevast, siis ajutiselt jäi töötaja omavastutuseks vaid esimene haiguspäev," märkis Peterosn.

Peterson ütles, et alates 1. jaanuarist 2023 vastav ajutine kord lõpeb. "Koroona, samas, pole ka täna kadunud. Haigena tööl käivad inimesed on viiruselevitajad nii tööl kui avalikus ruumis, näiteks ühistranspordis. Taunin tänast seisu, kus haiguslehele jäämine ähvardab minna inimesele kallimaks, kuna poliitikud ei jõua kokkuleppele," sõnas Peterson.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) ütles, et temale teadaolevalt ei ole seda teemat valitsuskabinetis ega ka koalitsiooninõukogus arutatud.

"Tavapärane tööprotsess valitsuses näeb ette konsensuslikke otsuseid ja valikuid. Seniks kuniks ei ole kabinet arutanud, ei ole meil ka selgeid vastuseid. Seda ei ole minu teadmisel ka koalitsiooninõukogus arutatud. Kui me mõtleme selle peale, mismoodi valitsus üldiselt toimetab, siis nii lühikese ajaga, nagu sellele valitsusele antud on, me eeskätt näeme vaeva sellega, et jõuda ära teha need kokkulepped ja lubadused, mis on koalitsioonileppes," rääkis Riisalo.

Riisalo viitas, et Petersoni haigushüvitiste meedet pole ära toodud ei koalitsioonileppes ega ka riigieelarve läbirääkimistel.

"Ma tean, et Peep Peterson on selleks meetmeks ressursi leidnud, vähemalt nii on ta mulle öelnud ja ma loodan, et valitsus või koalitsiooninõukogu saab teemat arutada," lisas ta.

Pressikonverentsil sotsiaaldemokraate esindanud kultuuriminister Piret Hartman vastas aga Riisalole, et kõiki olulisi teemasid ei ole võimalik koalitsioonileppesse panna, aga sellepärast ei jäta sotsiaaldemokraadid neid asju tegemata.

"Täna on valitsusliikmetele need materjalid kättesaadavad, mida sotsiaaldemokraadid teha tahavad ja tõesti Peep Peterson on pakkunud välja ka selle koha, kust see ressurss võtta. Ma loodan, et peagi seisab ees debatt selle üle ka valitsuses," kommenteeris Hartman.

Isamaa aseesimees, välisminister Urmas Reinsalu ütles, et "Isamaa võib kõigi ettepanekutega asuda dialoogi".