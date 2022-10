Rainer Saks: Kahhovka tammi õhkimine sunniks Vene vägesid kaugele taanduma

"Tammi õhkimine pole ühemõtteline, see ei kahjusta ainult Ukraina poolt. See põhjustaks Ukrainale suuri probleeme, kuid enne õhkimist peaksid kõik Venemaa väed Dnipro jõe läänekaldalt lahkuma ja nad peaksid lahkuma ka idakaldalt väga kaugele," selgitas Saks.

Lisaks kaotaks Venemaa poolt okupeeritud Krimm oma veevarustuskanali, lisas Saks.

Saks ütles, et ta ei saa väita, et Venemaa ei õhiks tammi, kuid ta hindas seda tõenäosust väikeseks

"Ukrainal on kaugtule osas tänu HIMARS-itele väike ülekaal ja nad eelistavad vältida inimeste kaotusi ja nagu me näeme, siis Venemaa väed valmistuvadki Hersonist tagasi tõmbuma," rääkis Saks. "Venemaa jaoks oli psühholoogilises plaanis Dnipro läänekalda enda käes hoidmine. Aga nüüd on Putin nõustunud sealt lahkumisega, mis näitab, kui halb nende olukord seal peab olema."

Taganemist katab Venemaa kommunikatsioonis näiteks Valgevene suunalt rünnaku ettevalmistamise viidetega. Selle tõenäosust hindas Saks madalaks.

Saks ütles ka, et Ukraina saab nädala jooksul vahendid, mis lubavad Venemaa poolt Ukraina elektrivõrgu ründamiseks kasutatavaid Iraani droone alla tuua efektiivsemalt kui seni.

Venemaal endal on segadus mobilisatsiooni jätkumisega ning küsimus uute kutsealuste osas. "See on suur poliitline probleem Venemaa juhtkonnale, aga palju suurem häda ootab pärast aastavahetust, kui selgub mobiliseeritute hukkumiste arv," selgitas Saks.

Lisaks on Saksa hinnangul küsimus mitte selles, kui palju Venemaa "tänavalt" mehi kinni püüab, vaid selles, mis nendega peale hakata: "Kaotused lähevad mobiliseeritute rindele toomisel kohe väga suureks."

Sõja pikemast vaatest kõneldes tõdes Saks, et Venemaa ei saa minna selle poliitilise juhtkonnaga läbi rääkima, et loovutada okupeeritud alad. "Vähemalt pole kaotus sõjas veel nii suur."

"Kui Ukraina on piisavalt kaotusi tekitanud Venemaale, siis see moment tekib, võib olla pärast aastavahetust," ütles Saks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas neljapäeva õhtul, et Venemaa väed mineerisid Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. Tamm asub Dnipro jõel ja Zelenski sõnul tooks selle hävimine kaasa suure katastroofi.

Tammi hävimine tooks kaasa suure üleujutuse. Üleujutus mõjutaks Hersoni, samuti võiks see lõpetada Zaporižžja tuumajaama töö, sest jaam ei saaks enam jahutuseks vajalikku vett.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas neljapäeval, et Venemaa võib rünnata Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ja süüdistada selle ründamises siis hoopis Ukrainat. Moskva võib eeldada, et tammi hävitamine võib katta Venemaa sõdurite taganemist Dnipro jõe paremkaldalt. Samuti takistaks see Ukraina vägede edasitungi.