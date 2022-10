Viimsi näitab veenappusele viidates uutele elamuplaneeringutele punast tuld

Eelmise aasta põuasel juunil, kui inimesed valutasid südant eesaia närbuva muru ja tagaaia kärbuvate marjapõõsaste pärast, löödi Viimsi veetarbimise rekord. Ööpäevas kasutati ära 5266 kuupmeetrit joogivett. Sellest vaid pisut kõrgemal on kohaliku veevõrgu absoluutne võimekus.

Väiksema osa oma veest saavad viimsilased Tallinna veevõrguga loodud ühendusest. Suurem osa tuleb põhjaveest, kuid selle kasutamisel on AS-i Viimsi Vesi juhi Raul Vanema sõnul kindel piir.

"Mingil hetkel, kui see intensiivsus veelgi suureneb, on oht, et merevesi hakkab tungima põhjaveekihtidesse," selgitas Vanem. "Mis tähendab seda, et vee töötlemine muutub kallimaks ja mingil hetkel võib see muutuda täiesti kasutuskõlbmatuks."

Inimeste mõistusele kutsumine aitab hooajalist kastmist pisut piirata. Aga surve Viimsi veevärgile kasvab tegelikult ka aastate lõikes. Hiljuti valminud uuringu järgi lubavad Viimsis kehtestatud detailplaneeringud rajada veel 1836 eramaja või korterit. Arvutuslikult tähendaks see, et praegusele 22 000 elanikule lisanduks veel üle 5000 elaniku.

"Viimasel kolmel aastal on hakatud neid detailplaneeringuid ka plahvatuslikult realiseerima," märkis Vanem. See tähendab, et peagi võib valla rahvaarv jõuda sinna, kus see seniste plaanide järgi pidi olema 2030. aastal.

Veeressursi kasvatamine muutub üha kallimaks

Niisiis võttis vee-ettevõte juba läinud aasta suvel vastu otsuse, et uutele elamuehituseks mõeldud detailplaneeringutele nad tehnilisi tingimusi ei väljasta. Teiste sõnadega, kui keegi ostab Viimsis krundi, mille kohta elumaja lubavat detailplaneeringut pole, peab ta arvestama, et lähiajal seal koppa maasse lüüa ei saa.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti sõnul pole siiski ette näha, et kõik kasutamata ehitusõigused lähiaastatel tarvitusele võetakse. "Ja kui me räägime veeressursist, siis me pidevalt teeme jõupingutusi, et veeressurssi juurde saada. Ehk homme seda, et veeressurss otsa saab, juhtuda ei või," kinnitas Lemetti.

Raul Vanem lisas, et tuleva aasta aprillis võiks valmis saada ka teine ühendus Tallinna veevärgiga. Kui see lisaks tuleb, on veel planeeringutesse joonistatud elamud veevarustusega kaetud. Järgmine küsimus on, kas planeerida ka kolmas ühendus.

"Siin nüüd ongi vaja koostöös vallaga leida vastused. Lisanduvad mahud on oluliselt kallimate investeeringutega, kui need, mis me oleme tänaseks rajanud. Ja lisaks sellele ei tea me ka täpselt seda, kui suureks valla rahvaarv kasvab," märkis Vanem, kelle sõnul peaks sellele küsimusele vastama valla üldplaneering. Üldplaneeringu aruteludel on kõlama jäänud, et Viimsi rahvaarv võiks kerkida kuni 30 000 inimeseni.

Illar Lemetti Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Vallavanem: areng pole pelgalt inimeste lisandumine

Siiski, pisut mänguruumi on ka juba kinniplaneeritud veeressursis. Illar Lemetti sõnul vaadatakse kehtestatud detailplaneeringud üle, et näha, milliseid on hakatud ellu viima ja millised saavad teoks suure tõenäosusega.

"Selliseid planeeringuid, mida ei ole aastaid või isegi aastakümneid ellu viidud, on kuskil kahekümne ringis. Ja nende puhul me hakkame ka kaaluma ja eks ka omanikega arutama, kas neid planeeringuid on kavas ellu viia või mitte," rääkis Lemetti. "Ja võib-olla siis nende puhul ühel hetkel jõuame ka selleni, et räägime võimalikust kehtetuks tunnistamisest."

See kõik võtab Lemetti sõnul aega ja on seotud üldplaneeringu aruteludega. Et veeressursi nappus valla arengut piiraks, seda Lemetti ei usu. Ta kordab, et inimesi tuleb valda juurde juba kehtestatud planeeringute toel.

"Aga ma arvan, et arengu all me ei peaks käsitlema mitte seda, kas elanikke juurde tuleb, vaid pigem sisulisi küsimusi. Et tagada kõigile olemasolevatele elanikele väga hea elukeskkond. See on, ma arvan, sõnale "areng" selline sisulisem lähenemine," ütles Lemetti.