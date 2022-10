Uued poliitikud "UV faktoris": asjade ära tegemiseks on vaja ka veidi võimu

Selleks, et Eestis protsesse mõjutada, on vaja natukene võimu, ütlesid ETV saates "UV faktor" uued poliitikud.

"Kui tahta midagi ära teha, siis peab natuke olema ka võimu. Ma võin kirjutada 60 artiklit, mõned neid loevad ja mõned mitte, aga kui sa tahad protsesse mõjutada, pead olema natuke võimu juures. See käib nii ka väga väikeses asutuses," põhjendas poliitikasse minekut Eesti 200 ridades riigikogu valimistel kandideeriv viroloogiaprofessor Irja Lutsar saates.

Temaga olid samal arvamusel ka teised saatekülalised. Reformierakonda astunud füüsik Mario Kadastik selgitas, et ta on oma erialal juba mõndagi korda saatnud ning alustanud protsesse rohujuuretasandilt, püüdes liikuda ülespoole, kuid see on keeruline.

"Ma olen kas või keskkonnaasjades teinud oma ettevõtteid, kirjutanud mingeid konsultatiivseid asju. Aga tegelikult seal on palju probleeme, mis vajavad kas regulatiivseid muudatusi, vajavad seda, et tulebki aeg-ajalt kutsuda minister aru andma, et tõmmata teemadele tähelepanu. Tegelikult seda sa erasektori poole pealt või kitsas kohas ei saa teha nii hästi. Selles mõttes ülevalt alla on palju tugevam võimalus pildile saada," rääkis Kadastik.

"Sain aru, et kui sa tahad midagi ära teha, siis seda tuleb teha ülevalt alla. Alt üles on Eestis väga raske asju tehtud saada," ütles ta.

Isamaas kandideeriv spordiajakirjanik Marko Kaljuveer lisas, et üks põhjus kandideerimiseks on ka see, et tuua värsket energiat poliitikasse.

"See on uus väljakutse ka. Ja samas need vanad poliitikud on ju ka mugavustsoonis. Et tulla, lõhkuda mugavustsooni, tulla n-ö uue, värske jõuna, värske energiaga. /.../ Kui ikkagi midagi pakitseb sees, siis tuleb ju teha," rääkis ta.

Kaljuveer märkis, et terve elu on mingil määral justkui poliitika – kui soovid midagi korda saata, siis võtad eesmärgi ja teed ära.

Keskerakonnas kandideeriv kirjanik Katrin Pauts selgitas, et teda ajendas poliitikasse minema hiljutine kirjanike laenutustasu kärpimine ning sellest tulnud arusaamine, et tal on võimalik teatud asju riigis muuta.

"Seda kärbiti üle poole ootamatult, sain vähem raha, virelesin terve suve. Ja siis otsustasin, et mina võitlen, me peame seda raha juurde saama. Me saime selle raha juurde, võtsime asja käsile, läksime meediasse, kaagutasime nii nagu jaksasime, survestasime ministeeriumi ja me saime oma eesmärgi. Siis minul läks pirn põlema, et ohoh, ma saangi mingeid asju muuta siin riigis, kui ma olen ise aktiivne, kui ma püüdlen väga järjekindlalt nende asjade poole, et kõik on minu kätes, meil on vaba riik, et ma võin siin asju muuta," rääkis ta, lisades, et poliitikuna soovib ta tegeleda sotsiaalteemadega.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige, julgeolekuekspert, kolonelleitnant reservis Kuldar Kesküla rääkis saates, et tema soovib poliitikas eelkõige tegeleda julgeolekuteemadega.

"Üheks suuremaks asjaks kindlasti on kaitseväeluure temaatika. Lisaks sellele veel üldse kaitsevaldkonnas ja julgeolekus üldiselt seonduvad teemad, ka kõik, mis ohustab meie julgeolekut, kaasa arvatud kuritegevus, korruptsioon. /.../ Mis mis seondub veel kaitsevaldkonnaga, siis lähiajal meil seisavad ees väga suured kaitsealased hanked, kus me enda kaitsevõimekuse jaoks vajalikku relvastust hakkame hankima ja see on oluline koht, kus peab kindlasti olema kõik läbipaistev, selge, aus," rääkis ta.

Kesküla ei pelga, et riigikokku saades tuleb tal tegeleda ka senisest erialast väga kaugete teemadega. "Teemadega on võimalik end vähemalt hädavajalikul määral kurssi viia. Loomulikult ei konkureeri ma seal vastava valdkonna ekspertidega, aga siiski, oma arvamuse saab ju ikkagi avaldada," ütles ta.

Kesküla rääkis, et tema on juba aastaid enda põhimõtteid EKRE-ga samastanud, kuid ei saanud kaitseväe tegevteenistuses olles erakonda astuda. Ka Kaljuveer, Lutsar ja Kadastik kaalusid poliitikasse minekut kaua.

Saates jagas soovitusi värsketele poliitikutele ka poliitikast taandunud endine minister Urve Palo. Tema sõnul ei tohi uued tulijad minna poliitikasse naiivse arvamusega, et suudavad teha koostööd teiste erakondade poliitikutega.

"Ärge nii naiivsed olge, et te arvate, et oo, me teeme koostööd ja me kuulame ka teiste arvamusi. Teate, te ei kuula, sest te olete ühes erakonnas, ühes sektis ja te marineerite selles mahlas ja tundub, et ainult teie arvamus on õige. See juhtub kõigiga. Kui see juba väga patoloogiline on, siis on aeg lahkuda. Aga see juhtub kõigiga," rääkis Palo.

"Aga mida ma soovitan, on see, et kui sa tuled poliitikasse, siis ära tule, kui sul ei ole mingit suuremat visiooni ja plaani, miks sa tuled. Kui sul see on, realiseeri ja hoia sellest kinni, kui kõrvalt tulevad segajad. Jää endale kindlaks," lisas ta.