Swedbanki üheksa kuu kasum kasvas

Kasumi suurenemine oli tingitud peamiselt suurematest tuludest ja väiksematest eeldatavatest krediidikahjudest, teatas Swedbank.

"Panga äritulemused olid kolmandas kvartalis head, kuigi väliskeskkond on negatiivne, püsib meie krediidiportfelli kvaliteet tugevana. Samas on kõrge hinnakasv ja jätkuv sõda Ukrainas pannud suure surve alla ettevõtete rahavood ja likviidsuse. Enamik ettevõtteid on siiani selle survega hakkama saanud, kuid on selge, et aasta lõpp ja ka uue algus veel kergendust ei too. Eraisikute poole pealt on näha suurenenud ettevaatlikkust pikaajaliste kohustuste võtmisel. Elukalliduse tõus jätkab ettevõtete ja majapidamiste mõjutamist," ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.

2022. aastal on Swedbank koos tütarettevõtete ja Eestis tegutsevate grupi ettevõtetega maksnud 37 miljonit eurot tööjõumakse, olles sellega üks Eesti suuremaid tööjõumaksude maksjaid.

Swedbanki eraklientide laenumahud kasvasid kaheksa protsenti ja äriklientide omad samuti kaheksa protsenti. Hoiused vähenesid ühe protsendi võrra. Aasta esimese üheksa kuuga väljastas pank eraisikutele uusi laene kogusummas 857 miljonit eurot ja ettevõtetele 880 miljonit eurot.

Tulud kasvasid kaheksa protsendi võrra, seda peamiselt suuremate intressitulude toel. Puhas intressitulu kasvas 16 protsendi võrra, kasvu toetasid suurem laenuportfell ning euribori toel kasvanud intressid.

Pensioni II samba väiksem portfell ja väiksem tulu maksetest vähendas puhast teenustasutulu kuus protsenti. Suurem kaartide käive tasandas negatiivset mõju, märkis pank.

Ka kulud kasvasid kaheksa protsenti. Kulude tõusu peamisteks põhjusteks olid suuremad personalikulud, kommunaalkulud ning Swedbanki grupist sisse ostetavate teenuste kulude kasv. Samuti kasvasid digilahendustega seotud kulud ja investeeringud.

Eeldatavad krediidikahjud 2022. aasta esimese üheksa kuuga ulatusid 4,6 miljoni euroni; 2021. aasta samal ajal oli vastav näitaja 9,5 miljonit eurot.