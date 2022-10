Reformierakonna hinnangul võiks Mihkelson väliskomisjoni juhina jätkata

Võrklaeva sõnul on riigikogu väliskomisjoni esimehe positsioon oluline ja Marko Mihkelsonil on ametikohal pikaajaline kogemus, mistõttu ei oleks praegu vajadust teda sellelt kohalt taandada.

"Marko on oma selgitused andnud. Meie täna usaldame oma inimest, oma inimese selgitusi ja arvame, et Marko kindlasti oma kogemuse ja pikaaegse poliitilise kogemuse, oma kontaktidega, on sellel ametikohal õige inimene täna," ütles Võrklaev.

Ta põhjendas oma hinnangut sellega, et õiguskaitseorganid ei ole Mihkelsoni suhtes menetlust alustanud või teda karistanud. Samuti viitas Võrklaev, et teema on isiklik ja perekondlik.

"Küsimus ongi selles, et kas siis on midagi sellist toimunud, nagu väidab ajakirjandus, või väidab üks pool, või on lugu nii, nagu räägib seda Marko Mihkelson. Kuna neid pilte ei ole me näinud, ei soovigi näha, ja ei tea selle juhtumi üksikasju, siis sealt inimest ka hukka mõista, on minu meelest samuti ennatlik," märkis Võrklaev.

"Loomulikult on poliitikutel kõrgem vastutus, aga täna me ei tea kas on midagi sellist olnud, mis tähendaks seda, et Marko ei peaks poliitikas jätkama, või mitte. Markol on sellest oma versioon. Me oleme seda lugenud. Ma ütlen veel, me usaldame oma meeskonnaliiget," rääkis Võrklaev.

Kallas hoiduks ennatlikest järeldustest

Peaminister Kaja Kallase sõnul teadis ta juba pikalt parteikaaslase Marko Mihkolsoni pildiskandaalist, samas märkis Reformierakonna juht, et kahetsusväärne juhtum riivab tugevalt inimeste eraelu, mistõttu tuleks hoiduda ennatlikest järeldustest.

"Mina sain juhtunust teada siis, kui moodustasin valitsust. Ma saan tugineda sellele, et juhtunuga on tegelenud politsei ja ka lastekaitse. Marko Mihkelsoni suhtes ei ole alustatud ühtegi uurimist ning selle juhtumi taustal on väga keeruline vaidlus ja konfliktsed suhted laste vanemate vahel," teatas Kallas sotsiaalmeedia vahendusel.

"Kõige tähtsam on selles olukorras kaitsta laste eraelu puutumatust. Tegu on kahetsusväärse juhtumiga, mis riivab tugevalt inimeste eraelu, ning seega tuleks hoiduda ennatlikest järeldustest ning poliitilisest kättemaksuhimust," lisas Kallas.

Neljapäeval kirjutasid Postimees ja Delfi, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud lapsealistest kohatuid pilte. Mihkelsoni sõnul on skandaali taga laste hooldusõiguse vaidlus.