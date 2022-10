Mihkelsoni taandumist väliskomisjoni esimehe kohalt ootab vaid EKRE

EKRE liige Henn Põlluaas ütles ERR-ile, et kuna tegemist on nii inetu skandaaliga, siis peaks Mihkelson oma kohalt taanduma. "Ma arvan küll, et selle asja tõsidus tõepoolest nõuaks seda, kuigi seda püütakse igatpidi vähendada," sõnas Põlluaas.

"Meil on ühiskonnas teemasid, mille suhtes ei ole mitte mingisugust tolerantsust ja üks nendest on justnimelt selline laste ärakasutamine. Ja selliste fotode tegemine, nagu me neid kirjeldusi oleme kuulnud, kuulub kindlasti nende teemade hulka," lisas ta.

"See, et seda varjati mitu aastat ja Reformierakond oli teadlik, et sellised pildid on, siis see on ju äärmiselt inetu ja minu meelest ikkagi tuleb sellele reageerida, ükskõik, kas siis politsei alustas kriminaalmenetlust või mitte. Aga sääraste fotode tegemine on absoluutselt lubamatu," lausus Põlluaas veel.

Keskerakonda kuuluv väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa hoidus konkreetse seisukoha võtmisest.

"Marko Mihkelsoniga seonduvat on mul võimatu kommenteerida, sest peaksin midagi arvama sellest ja neist, kes midagi on öelnud või arvanud. Olukorda ennast meist ju keegi täpsemalt ei tea. Marko on minu kolleeg ning kuni pole midagi olulist tõestatud või kohtus otsustatud, ei kavatse ma teha mingeid otsustavaid järeldusi. Veel vähem Marko edaspidist töö- ja käekäiku mõjutavaid-suunavaid. Riigikogu komisjonide esimeeste kohad jagatakse koalitsioonierakondade vahel ära ning väliskomisjoni esimees on vastava kokkuleppe kohaselt keegi Reformierakonnast. Marko Mihkelsoni jätkamine väliskomisjoni esimehena oleneb tema isiklikust või ka fraktsiooni otsusest," kommenteeris Eesmaa.

Isamaa esindaja väliskomisjonis, Mihhail Lotman ei näe praegu põhjust, et Mihkelson peaks väliskomisjoni esimehe kohalt taanduma.

"Kui politsei arvas, et seal ei ole keissi, kui lastekaitse ei leidnud seal midagi... See, mida ma olen sel teemal ajalehtedest lugenud, on olnud vastuoluline informatsioon. Igal juhul ma ei näe praegu põhjust, vähemalt enne kui mingisugused lisaasjaolud ei tule välja, et teda kuidagi umbusaldada," sõnas Lotman.

"See on minu isiklik arvamus, erakonnas me ei ole seda arutanud," lisas Lotman.

Sotsiaaldemokraat Indrek Saar konkreetset seisukohta enne fraktsiooniga arutamist ei soovinud anda. "Ma arvan, et me kõigepealt oma fraktsiooniga arutame seda, mis meie seisukoht on. Loomulikult, kui selline süüdistus üles on paisatud, siis see eeldab seda, et sellele antakse ka ammendavad vastused," ütles Saar.

"Teades, et üldjuhul selliste süüdistuste puhul politsei suhtub neisse väga tõsiselt, kaasab maksimaalselt ekspertiisi ja annab oma hinnangu. Mul ei ole hetkel teadmist, et politsei ei oleks kogu seda vajalikku protsessi juba läbi teinud. Ja nemad on oma järeldused teinud. Meil on vaja selgust saada, mis need järeldused siis ikkagi lõplikult on ja mida see poliitilises mõttes tähendab," märkis Saar.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles, et pildiskandaali sattunud Marko Mihkelson võiks jätkata väliskomisjoni esimehena, sest ta on välispoliitikas väga pädev.

Võrklaeva sõnul on riigikogu väliskomisjoni esimehe positsioon oluline ja Marko Mihkelsonil on ametikohal pikaajaline kogemus, mistõttu ei oleks praegu vajadust teda sellelt kohalt taandada.

"Marko on oma selgitused andnud. Meie täna usaldame oma inimest, oma inimese selgitusi ja arvame, et Marko kindlasti oma kogemuse ja pikaaegse poliitilise kogemuse, oma kontaktidega on sellel ametikohal õige inimene täna," ütles Võrklaev.

Ta põhjendas oma hinnangut sellega, et õiguskaitseorganid ei ole Mihkelsoni suhtes menetlust alustanud või teda karistanud. Samuti viitas Võrklaev, et teema on isiklik ja perekondlik.

"Küsimus ongi selles, et kas siis on midagi sellist toimunud, nagu väidab ajakirjandus, või väidab üks pool, või on lugu nii, nagu räägib seda Marko Mihkelson. Kuna neid pilte ei ole me näinud, ei soovigi näha, ja ei tea selle juhtumi üksikasju, siis sealt inimest ka hukka mõista on minu meelest samuti ennatlik," märkis Võrklaev.

ERR püüdis esmaspäeval kommentaariks kätte saada ka väliskomisjoni reformierakondlasest liiget Eerik-Niiles Krossi ja Marko Mihkelsoni ennast, ent kumbki ERR-i kõnesid vastu ei võtnud.

Neljapäeval kirjutasid Postimees ja Delfi, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud lapsealistest kohatuid pilte. Mihkelsoni sõnul on skandaali taga laste hooldusõiguse vaidlus.