Postimees Grupi käive langes ja kahjum süvenes

Peamisteks tuluallikateks olid reklaami- ja tellimustulud. Digitellimuste arv kasvas ligikaudu 30 protsenti. Aruandest ei selgu samas, kui palju digitellimusi on.

Ettevõtte juhatuse teatel mõjutas aprilliga lõppenud majandusaastal grupi tulemusi energia- ja tooraine hindade tõus, sealhulgas ajalehepaberi hinnatõus.

Ettevõtte ärikahjum suurenes 642 000 eurolt 4,3 miljoni euroni. Müügitulu tellimustelt kasvas 1,6 miljoni võrra 13,3 miljoni euroni.

Reklaamimüügist teenitud tulu langes aastaga aga ligi 5,5 miljoni euro võrra 12,9 miljonile eurole. Raamatute müügitulu kukkus 306 000 eurolt 58 000 eurole.

"Viimaste aastate märksõnaks on digitaalajastu ja digitaalsete platvormide areng. Meedia arengut iseloomustab traditsioonilise meedia osakaalu järkjärguline vähenemine ning uute kanalite ning platvormide pealetung, interaktiivse meedia areng ja elektroonilise meedia edendamine," kirjutas ettevõtte juhatus majandusaasta aruandes.

Müügitulust 68 protsenti moodustas veebiportaalide tegevus ja 22,6 protsenti ajalehtede kirjastamine. Väiksem osa tulust teeniti peakontori ning uudisteagentuuride tegevusest ja muust teenindusest.

Ettevõtte keskmine töötajate arv suurenes aastaga 48 inimese võrra 554 töötajani. Palgakulu langes aga 13,6 miljonilt eurolt 12,1 miljonile eurole.

Tunamullu eraldas meediakontsern tele- ja raadiokanalid ettevõttesse Duo Media Networks. Duo Media Networksi müügitulu oli lõppenud majandusaastal 20,5 miljonit eurot, millest 88 protsenti moodustas müük Eestis ja 9 protsenti teistes Balti riikides. Ettevõtte puhaskahjum ulatus 917 000 euroni.

Duo Media Networks opereerib 15 telekanalit 30 riigis ja kuues keeles, ettevõttele kuulub Eestis ka kuus raadiojaama.

Ettevõtte juhatuse teatel jätkas aprilliga lõppenud majandusaastal Eesti reklaamiturg kiiret kasvu ja ületas 2021. aasta teises pooles pandeemiaeelse taseme. "Kiiret nõudluse kasvu oli märgata eriti televisioonis, kuid ka raadio reklaamiturg näitas olulisi taastumismärke, olles 2020. aasta pandeemiakriisist üks enim mõjutatud meedialiike," kirjutas juhatus majandusaasta aruandes.

Oluliselt mõjutas reklaamiturgu vene propagandakanalite sulgemine. Ettevõtte teatel tekitab see väljakutseid ja võimalusi, et muuta vene keelt rääkivate televaatajate meediatarbimise harjumusi. Duo Media Networks avas mullu ka venekeelse telekanali Kanal 7, mis on suunatud just venekeelsele vaatajale.

Duo Media Networks OÜ ärikahjumiks kujunes 816 833 eurot. Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 121 töötajat ning ettevõtte tööjõukulud moodustasid 3 931 261 eurot.

Postimees Grupil on tütarettevõtted nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Lisaks uudisteportaalidele kuuluvad gruppi ka maakonnalehed Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees.

Postimees Grupi omanikud on läbi valdusfirmade 78 protsendiga Margus Linnamäe ja 20 protsendiga Ivar Vendelin. Duo Media Networksist kuulub läbi valdusfirmade Linnamäele 62 protsenti, Vendelinile 16 protsenti ning 10-protsendiline osalus on ka Risto Rosimannusel ja Jüri Pihelil.