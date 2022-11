Kallas kohtub sel nädalal PPA juhi kandidaatidega

Kallas kohtub sel nädalal nii Läänemetsa poolt kandidaadiks esitatud siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaarega kui ka tippametnike valikukomisjoni eelistatud kahe kandidaadiga, PPA peadirektori asetäitjate Krista Aasa ja Egert Belitševiga.

Kohtumised toimuvad selle nädala jooksul ning pärast kõigi kolmega vestlemist arutab ta edasisi samme siseminister Läänemetsaga, ütles ERR-ile valitsuse pressiesindaja Liisa Tagel.

Läänemets esitas PPA uue juhi kandidaadiks Kommusaare, kuid valitsuskoalitsioonis pole olnud üksmeelt tema toetamises. Varem oli Läänemets esitanud tippametnike valikukomisjonile palve hinnata kolme kandidaati, kelle seas Kommusaart ei olnud. Riigisekretär Taimar Peterkopi juhitud komisjonis olid kaalumisel hoopis Aas, Belitšev ning päästeameti juht Kuno Tammearu. Selles pingereas sai esikoha Belitšev.

Läänemetsa sõnul pakkus ta hoopis Kommusaare kandidaadiks seetõttu, et esimese kolme kandidaadi seas oli mõni koalitsioonipartneritele sobimatu.

Praegune politseijuht Elmar Vaher, kelle ametiaeg lõppeb järgmisel kevadel, on öelnud toetab oma asetäitjaid ehk Belitševi ja Aasa.

Peaminister Kallase sõnul ei ole PPA peadirektori leidmisega kiiret, kuna praeguse peadirektori ametiaeg lõppeb mais.

"Tavaliselt ei käi sellised kokkulepped sellise meediakära saatel, vaid enne kui kokkulepped tehakse, tuleb siseminister selle kandidaadiga, kel on juba toetus olemas. Hetkel on see käinud pisut teist rada, ta on läinud enne avalikuks, kui need kokkulepped on olemas ja seetõttu ongi need kohtumised hiljem," ütles Kallas.

Läänemetsa sõnul on vajalik, et peaminister kohtuks PPA peadirektori kandidaatidega, kuid miks peaminister valikusse tavapärasest enam sekkub, on Läänemetsa sõnul arusaamatu.

Tagel märkis kolmapäeval, et oluliste riigiametite peadirektorite valimine ei ole poliitiliste eelistuste küsimus. "Praeguses julgeolekuolukorras on PPA peadirektor eriti oluline positsioon ja tähtis on leida parim kandidaat. Seetõttu kohtub ka peaminister kõigi kolme kandidaadiga," ütles ta.