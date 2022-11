Helme blokeeris Mihkelsoni välislähetused

"Sel nädalal tõmbasin kriipsu peale lähetusele, millega ma ei saa sisu poolest nõus olla. Marko Mihkelson soovis sõita välislähetusse. Alguses väliskomisjoni rahaga, kui selle ära blokeerisin, siis oma kuluhüvitistega. Ma ei ole nõus. Ma ei ole nõus, et Mihkelson käib ükskõik kus, olles lähetatud riigikogu poolt, esindades Eesti riiki ja riigikogu," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

Ta selgitas samas postituses, et kui riigikogu juhatuse üks ülesannetest on kinnitada riigikogu liikmete välislähetused, siis tavaliselt on tegemist formaalsusega ning vaidlusi reeglina ei teki. "Saadikud sõidavad kas oma kuluhüvitistega konverentsidele või poliitilistele üritustele või siis komisjonid teevad oma ametlikke visiite teiste parlamentide juurde. Vaidlusi reeglina ei teki, pigem hoiame silma peal, et vajalikud dokumendid on korras ja tegevus toimub eelarve piires," märkis Helme.

Oma palga eest võib Mihkelson siiski välisvisiitidele sõita, ütles Helme, kuid lisas samas: "Loodan, et võimalikult varsti ei pea Eesti maksumaksja talle ka enam palka maksma."

"Aga riigikogu liikmena, komisjoni esimehena ei saa tema mainega inimene kusagile minna. Loodan, et nii tema ise kui tema fraktsioonikaaslased saavad aru, et ta ei sobi lihtsalt mitte mingil juhul Eesti riigi ametlikuks näoks välissuhtluses. Ta teeb lihtsalt meie mainet rahvusvaheliselt iga päev maatasa!" jätkas Helme.

Riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond) ütles reedel ERR-ile, et kuna praegu on istungitevaba nädal ning kolmas juhatuse liige Helir-Valdor Seeder (Isamaa) on lähetusel Ukrainas, peeti istung elektrooniliste kanalite vahendusel. Kuna juhatuse otsusteks on vaja konsensust, siis piisas Helme vastuseisust, et Mihkelsoni kavandatud välislähetused blokeerida, selgitas Ratas.

Küsimusele, mis on tema enda seisukoht, ütles Ratas, et Mihkelsoni kui väliskomisjoni esimehe töökohustuseks on välissuhtlus ning sealhulgas ka välisvisiidid, andes mõista, et ei toetanud Helme otsust.

Isamaa esimees Seeder ütles reedel ERR-ile, et tema hinnangul peaks Mihkelson ennast väliskomisjoni juhi kohalt taandama.

Ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Helme rõhutas oma postituses, et soovib Mihkelsoni eemaldamist väliskomisjoni esimehe kohalt.