ERR USA-s: Ameeriklased näevad vaeva, et kaotatud üksmeelt üles leida

USA-s toimuvad teisipäeval kongressi vahevalimised. Küsitlused lubavad vabariiklastele esindajatekojas senisest kuni 15 kohta enam. Senati puhul on pilt segasem, sest demokraatide ja vabariiklaste toetus on samal pulgal. Ameerika on lõhki ja sellest samas väsinud.

Viimastel aastatel on enne iga USA presidendi- või vahevalimist räägitud poliitilisest lõhest, mis on surunud ameeriklased teineteisest aina kaugemale. Üksmeelt ei suudeta leida justkui ühelgi teemal, olgu selleks siis majandus, kliima, relvad, valimiste ausus või abort.

"Me oleme kristlased ja usume, et Jumal loob elu. Ma arva, et mitte kellelgi ei tohiks olla õigust - välja arvatud kriitilises olukorras - oma beebit abortida," rääkis Georgia osariigi valija Debbie.

Georgia osariigi valija Xenobia ütles aga, et mõnikord ta ärkab ja mõtleb, et see on õudusunenägu. "Ma mõtlen, et seda kõike ei juhtu. Raske on mõelda, et see on riik - meie riik -, kus kõik see toimub. Ja siis veel kõik abordiga seonduv. Inimesed ei hooli ja see on minu jaoks ajuvaba," lausus ta.

"Asi on halb. Ajaloolane Jon Meacham on võrrelnud tänapäeva 1850. aastatega, mis oli täpselt enne USA kodusõda," märkis Columbia Ülikooli professor, sotsiaalpsühholoog Peter Coleman. Colemani sõnul on see tekitanud olukorra, kus inimesed pelgavad poliitikast rääkida.

Enne vahevalimisi ringi reisides ja kümneid inimesi intervjueerides märkas ka Rohemäe, et tavaliselt pigem jutukad ameeriklased olid seekord vastustega ettevaatlikumad.

"Inimesed kardavad poliitikast rääkida, sest kui ollakse õhtusöögil, siis võib asi väga kiiresti muutuda piinlikuks. Ma arvan, et enamik inimesi on ettevaatlikud ja ei tõstata seda teemat, kui nad just ei pea," sõnas Virginia osariigi valija Thomas.

Lucy Virginiast rääkis, et ta üritab poliitikat vältida. "Mul on sõpru, kellele lihtsalt ütlen, et minu arvates on parem rääkida aiandusest," sõnas Lucy.

"Tundub, et oleme jõudnud punkti, kus on keeruline pidada avatud ja ausat dialoogi hinnanguteta," sõnas New Jersey osariigi valija Don.

Lee Rasch on loonud mittetulundusühingu, millega üritatakse edendada eetilist juhtimist. Tema hinnangul tekitab ühiskonna lõhestumine küünilisust. "Me ei räägi siin ainult poliitikast, sest see, mis toimub, vähendab ka usaldust - usaldust meie kodanikesse ja institutsioonidesse," ütles ta.

Poliitikaanalüütiku Joe Heimi sõnul kasutavad aga erakonnad ühiskonna lõhet valimistel ära. "Teatud osa sellest on seotud valimiste psühholoogiaga. Kui soovitakse valijaid ergutada ja panna neid oma kandidaate toetama, siis on õnn küünilisuse ja viha järel teisel kohal," ütles Heim.

Samas võivad poliitikud pikemas vaates saavutada hoopis vastupidist. Pennsylvania osariigis Lancasteris põrkasin jalgpalli vaatamisepeo järel kokku vanema abielupaariga, kes võib nendel valimistel hääletamata jätta, sest on kandidaatide vastastikuste süüdistuste loopimisest tüdinud. Nad ei soovinud kaamera ees rääkida, kuid paari tuttava Gary sõnul pole see üksikjuhtum.

"Praegu on palju ükskõiksust. Inimesed arvavad, et valimised ei loe. Ausalt öeldes, ma olen teinekord väsinud kõige politiseerumisest või sinnapoolsest kaldest," ütles Gary.

Virginia valija Thomas ütles, et paljud inimesed pole rahul kummagi poolega, sest tunnevad, et erakonnad on äärmuses - enamik inimesi pole äärmuses, vaid keskel.

2018. aastal tehtud More in Commoni uuringu järgi on rohkem kui 90 protsenti ameeriklastest poliitilisest lõhest väsinud ja soovivad leida väljapääsu.

Paljud ameeriklased on otsustanud osaleda programmides, mis toovad erineva maailmavaatega inimesed kokku, et leida ühisosa. "Me uurime minu instituudis sügavalt lõhestunud ühiskondi, mis mingil hetkel peatuvad ja otsustavad kurssi muuta," ütles professor Coleman.

Kongressis tehakse samuti üksikuid jõupingutusi erakondadeülesuse suunas. Selle üheks näiteks on veteranikomisjon, mille reeglite järgi peab 75 protsenti liikmetest otsustega nõustuma.

Coleman rõhutas, et USA poliitiline lõhe on muutunud suuremaks aastakümnetega ja inimeste ühendamine on keeruline, kuid mitte võimatu. Vaja on ainult tahet.