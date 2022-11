Kontroll senati üle sõltub kolmest osariigist

USA-s toimusid teisipäeval vahevalimised, ameeriklased valisid uue kongressi koosseisu ning samuti toimusid 36 osariigis kubernerivalimised, sajast senaatorist osales valimistel 35. Demokraatide kandidaat John Fetterman võitis Pennsylvania senativalimised, kuid kontroll USA senati üle on veel lahtine. Otsustavaks saavad Arizona, Georgia ja Nevada tulemused.

Oluline 9. novembril kell 19.42:

- Kontroll senati üle on veel lahtine – kõik oleneb kolmest osariigist;

- Demokraadist Kongressi liige Patrick Maloney tunnistas vabariiklase võitu New Yorgis;

- Maryland ja Missouri legaliseerisid rahvahääletustel kanepi;

- Michigani, California ja Vermonti osariigi valijad toetasid rahvahääletustel abordiõigust;

- Florida kubernerivalimised võitis vabariiklane DeSantis;

- Demokraadid võitsid Massachusettsi ja Marylandi kubernerivalimised;

- Georgia senativalimise tulemused pole veel selged;

- Texase osariigi kubernerivalimised võitis vabariiklane Greg Abbott;

- Demokraadid võitsid Michigani kubernerivalimised;

- Demokraadid võitsid California ja New Yorgi kubernerivalimised;

- Trumpi toetatud vabariiklane J.D. Vance võitis Ohio senativalimised;

- Uuring: Bideni toetus ameeriklaste seas on madal.

Kontroll senati üle on veel lahtine – kõik oleneb kolmest osariigist

Kontroll USA senati üle sõltub kolmest osariigist, kus võitjad pole veel selgunud: Arizona, Georgia ja Nevada.

Tõenäoliselt läheb mitmeid päevi ja võib-olla isegi nädalaid enne kui lõplikud tulemused nendes osariikides kindlalt selguvad.

Demokraadid peavad nendest kolmest osariigist võitma kaks, et saada 50 kohta 100-kohalises senatis. See annab neile enamuse, kuna senatis saab hääletada ka ametis olev asepresident, kelleks on praegu Kamala Harris.

Arizonas on viimastel andmetel konkurendist Blake Mastersist eespool demokraat Mark Kelly, kuid vahe kahe kandidaadi vahel peaks vähenema. Kirjutamise hetkel on seal loetud 68 protsenti häältest.

Georgias on napilt oma konkurendist eespool Raphael Warnock.

Georgia osariigi reeglid nõuavad, et nende esindaja senatis peab pälvima vähemalt 50 protsendi valijate toetuse ning kuna kumbki kandidaat seda tõenäoliselt ei pälvi, siis tulevad osariigis suure tõenäosusega kordusvalimised, kus Warnock ja vabariiklane Herschel Walker taas vastamisi seisavad.

Nevadas edestab vabariiklane Adam Lazalt demokraat Catherine Cortez Mastot. Osariigis on loetud kirjutamise hetkel ¾ häältest.

Alaskas on vastamisi kaks vabariiklast – ametis olev Lisa Murkowski ja tema vastu kandideerinud Kelly Tshibaka.

Tulenevalt osariigi teistsugusest valimissüsteemist (ranked-choice voting) võib Alaskas selguda võitja alles kuu lõpus.

Demokraadist Kongressi liige Patrick Maloney tunnistas vabariiklase võitu New Yorgis

USA Esindajatekoja demokraadist liige Patrick Maloney tunnistas, et New Yorgi 18. Kongressi piirkonnas võitis tema vabariiklasest konkurent Mike Lawler, vahendas CNN.

Maryland ja Missouri legaliseerisid rahvahääletustel kanepi

Valijad Marylandi ja Missouri osariikides kiitsid heaks ettepanekud legaliseerida nendes osariikides kanep isiklikuks tarbeks täiskasvanud inimestele, kes on vähemalt 21 aastat vanad.

Tegu on 20. ja 21. osariigiga USA-s, kus kanep on seadustatud.

Samasugune ettepanek aga ei pälvinud valijate toetust Arkansase ega Põhja-Dakota osariigis. Tõenäoliselt kukub see läbi ka Lõuna-Dakotas, vahendas The Financial Times.

Michigani, California ja Vermonti osariigi valijad toetasid rahvahääletustel abordiõigust

Peale valimiste USA Kongressi toimusid mitmetes osariikides ka rahvahääletused erinevatel teemadel. Michigani, California ja Vermonti osariikides toetasid valijad abordiõiguse lisamist enda osariikide põhiseadustesse, vahendas The Financial Times.

Michigani peeti abordiõiguse küsimuses kaalukeele osariigiks ning rahvahääletust peetakse kaotuseks vabariiklastele. California ja Vermont on aga tugevalt demokraatide poole kaldu osariigid, kus hääletustulemus vastas ootustele.

Michigani osariigi põhiseaduse muudatus lõpetab osariigis kehtestatud abordikeelu, mis pärines aastast 1931. Muudatusega võimaldatakse naistel otsustada oma raseduse katkestamise üle.

Konservatiivses Kentucky osariigis lükkasid valijad sarnase aborditeemaline ettepaneku rahvahääletusel tagasi, vahendas The Wall Street Journal.

Florida kubernerivalimised võitis vabariiklane DeSantis

Uudisteagentuur AP kuulutas DeSantis võidu välja tund aega pärast valimisjaoskondade sulgemist. DeSantis edestas kindlalt demokraatide kandidaati Charlie Cristit.

Florida oli pikka aega kaalukeele-osariik, kuid viimaste valimiste jooksul on vabariiklased osariigis oma populaarsust suurendanud. Senaator Marco Rubio võitis teisipäevastel valimistel Florida osariigis uue ametiaja, vahendas Financial Times.

Mitmed analüütikud eeldavad, et DeSantis kandideerib 2024. aasta presidendivalimistel, vahendas Financial Times.

Florida kuberner Ron DeSantis Autor/allikas: SCANPIX/AP/Rebecca Blackwell

Demokraatide kandidaat Fetterman võitis Pennsylvania senativalimised

Demokraatide kandidaat John Fetterman võitis Pennsylvania senativalimised.

Demokraatidel õnnestus Pennsylvanias võita vabariiklaste käes olnud senatikoht.

"Ma ei oodanud, et muudame need punased piirkonnad siniseks, kuid tegime seda, mida pidime tegema," teatas Fetterman.

John Fetterman Autor/allikas: SCANPIX/EPA/JIM LO SCALZO

Pennsylvania kubernerivalimised võitis demokraatide kandidaat Josh Shapiro.

Georgias pole lõplikud tulemused veel teada. Demokraatide partei senaator Raphael Warnock taotleb seal tagasivalimist. Tema vastu kandideerib vabariiklane Herschel Walker. Praeguse seisuga on Warnock kogunud 49,42 protsenti häältest. Walkeri toetus on 48,52 protsenti. AP teatel on Warnockil ainult paar tuhat häält rohkem.

Georgia senativalimistel võib toimuda teine voor, kui kumbki kandidaat ei kogu üle 50 protsendi häältest. Sõltumatu kandidaat Chase Oliver on kogunud 2,07 protsenti häältest.

Teine voor toimus Georgias ka 2021. aastal.

Kevin McCarthy: vabariiklased taastavad kongressis enamuse

Kongressi vabariiklaste juht Kevin McCarthy ütles kolmapäeval, et vabariiklased taastavad kongressis enamuse.

"Kui te homme ärkate, oleme meie enamuses ja Nancy Pelosi vähemuses," teatas McCarthy

Hiljutised küsitlused näitasid, et vabariiklased võidavad vahevalimised. Kolmapäeva hommikuse seisuga võivad demokraadid siiski säilitada kontrolli senati üle. Demokraatidel on endiselt ka võimalus säilitada kontroll kongressi üle.

Kongressi spiiker Nancy Pelosi ütles aga, et demokraadid teevad kongressivalimistel oodatust parema tulemuse.

Nevadas seisab senati koha saatus noateral

Nevada senativalimistel edestab vabariiklane Adam Laxalt napilt demokraatide kandidaati Catherine Cortez Mastost, vahendas Bloomberg.

Hääli loetakse endiselt maapiirkondades, kus populaarsemad on vabariiklased. Lugemata on veel ka paljud posti teel saadetud hääletussedelid. Posti teel saadetud hääled on tavaliselt soosinud demokraate.

Nevada on üks senativalimiste kaalukeeleosariikidest. Praegu on osariigi senaator Catherine Cortez Mastos.

Vabariiklane Brian Kemp võitis Georgia kubernerivalimised

Georgia kuberner Brian Kemp, vabariiklane, alistas valimistel demokraatide kandidaadi Stacey Abramsi. Abrams kaotas Kempile ka 2018. aastal.

Kemp sattus rahvusvahelise tähelepanu alla pärast 2020. aasta presidendivalimisi. Ta keeldus vaidlustamast osariigi valimistulemusi, kuigi seda nõudis toonane president Trump. Biden võitis osariigis vähem kui 12 000 häälega.

Vabariiklaste Arizona kubernerikandidaat Kari Lake prognoosis, et võidab valimised

"Kui me võidame ja ma arvan, et see saabub mõne tunni jooksul, siis kuulutame välja võidu," teatas Lake.

Esialgsed valimistulemused siiski näitavad, et Arizonas võidavad demokraadid. Demokraatide kubernerikandidaat Katie Hobbs on kogunud rohkem hääli kui Lake. Ametis olev demokraadist senaator Mark Kelly juhib vabariiklase Blake Mastersi ees, vahendas Financial Times.

Arizonas pole veel kõik hääled loetud. Demokraatide toetajad on tavaliselt eelvalimistel aktiivsemad kui vabariiklaste toetajad.

Demokraadid võitsid Michigani kubernerivalimised

Demokraadist Michigani kuberner Gretchen Whitmer valiti tagasi kuberneriks. Ta alistas vabariiklaste kandidaadi Tudor Dixoni, vahendas CNN.

Whitmer sai 51,7 protsenti häältest, Dixon sai 46,6 protsenti häältest. Dixonit toetas valimistel USA endine president Donald Trump.

Whitmer toetab üleriigilist abordiõigust.

Trumpi toetatud vabariiklane J.D. Vance võitis Ohio senativalimised

Vance alistas demokraatide kandidaadi Tim Ryani.

Ryan tegi aktiivselt valimiskampaaniat. Suvel näitasid veel küsitlused, et Ryan võib valimised võita, vahendas Bloomberg.

Demokraadid võitsid California ja New Yorgi kubernerivalimised

Demokraatide partei kuberner Kathy Hochul teatas, et võitis New Yorgi osariigis valimised. Ta alistas vabariiklaste kandidaadi Lee Zeldini.

Hochuli võit on demokraatide jaoks kergendus, kuna viimased küsitluse näitasid, et Zeldin suurendab osariigis toetust. Kampaanias kritiseeris Zeldin teravalt kuritegevuse kasvamist New Yorgi osariigis, vahendas Financial Times.

Hochul sai kuberneriks eelmisel aastal. Tema eelkäija Andrew Cuomo lahkus kuberneri kohalt, sõltumatu juurdlus leidis, et Cuomo ahistas seksuaalselt mitut naist.

Demokraat Gavin Newsom võitis kindlalt California kubernerivalimised. Ta alistas vabariiklaste kandidaadi Brian Dahle.

Californias valiti kongressi tagasi ka Nancy Pelosi.

Demokraadid võitsid Massachusettsi ja Marylandi kubernerivalimised

Demokraat Maura Healey võitis Massachusettsi kubernerivalimised. Demokraat Wes Moore võitis Marylandi kubernerivalimised. Moore alistas Trumpi toetatud vabariiklaste kandidaadi Dan Coxi.

Maryland osariigi valijad toetasid kanepi legaliseerimist. Uus seadus jõustub 1. juulil 2023. aastal. Arkansase osariigi valijad lükkasid sarnase ettepaneku tagasi.

Texase osariigi kubernerivalimised võitis vabariiklane Greg Abbott

Abbott alistas valimistel oma demokraadist rivaali Beto O'Rourke'i ja saavutas kolmanda ametiaja, vahendas Financial Times.

Abbotti kampaania keskendus Texase majanduskasvule ja sisserändele. Abbott süüdistab piirikriisis Bideni administratsiooni.

Demokraadid jälgivad nüüd tähelepanelikult kongressivalimisi Lõuna-Texases, mis oli kunagi partei tugipunkt. Vabariiklased on aga latiinode seas populaarsust suurendanud.

Trumpi toetatud vabariiklane Ted Budd võitis Põhja-Carolina senativalimised

Budd alistas valimistel demokraatide kandidaadi Cheri Beasley.

Budd võitis vabariiklaste eelvalimistel endist Põhja-Carolina kuberneri Pat McCroryt.

Vasakpoolne demokraat Ocasio-Cortez valiti kongressi tagasi

Vasakpoolne demokraat Alexandria Ocasio-Cortez võitis valimised New Yorgi osariigis. Ta esindab Queensi ja Bronxi piirkonda. Georgia osariigis valiti kongressi tagasi parempoolne vabariiklane Marjorie Taylor Greene.

Uuring: Bideni toetus ameeriklaste seas on madal

Telekanali CNN uuringust selgub, et president Joe Bideni tegevust presidendina ei kiida heaks 54 protsenti ameeriklastest.

46 protsenti ameeriklastest leidis, et viimase kahe aasta jooksul on nende rahaline seis läinud halvemaks.