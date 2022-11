Ilves: USA vahevalimiste tulemus on Eestile soodne

"USA vahevalimised presidendivalimiste vahel on tavaliselt tähendanud, et opositsiooniline partei on saavutanud märkimisväärse edu. Ainult 2002. aastal peetud vahevalimistel, pärast 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakuid kaksiktornidele ei läinud nii," rääkis Ilves kolmapäeval ERR-ile.

"Seekord oodati ja kardeti, et tuleb väga suur nii-öelda punane laine ehk et vabariiklased võidavad massiliselt, aga nii ei juhtunud. Vabariiklaste võit oli väga napp esindajatekojas ja senati tulemus pole üldse veel selge," märkis Ilves. "USA poliitikale tähendab see, et isolatsionistlikud jõud, paremäärmuslased vabariiklikus parteis ei saavutanud oodatud võitu," lisas ta.

Ilvese hinnangul tähendab vabariiklaste oodatust väiksem võit edu demokraatlikule parteile ning sellest tulenevalt ka nendele jõududele, kes soovivad USA suuremat osalust Euroopas.

"Üldiselt võiks öelda, et demokraadid võitsid, kuigi [formaalselt] ei võitnud, et Putin kaotas ja lisaks sellele ka Ukraina võitis, kuna oli suur hirm, et vabariiklased tulevad ja arvestades, mida on väga paljud vabariiklased välja öelnud, et nüüd me enam ei toeta Ukrainat või vähendame Ukraina toetamist, siis ilmselt see läbi ei lähe," rääkis Ilves.

"Võiks öelda, et sellega võitis ka Biden ja tema välispoliitika ning kõike seda kokkuvõttes – kui Putin kaotab, Ukraina võidab, siis Eesti välispoliitikale on see väga hea," tõdes Ilves.

Kaju: USA toetus Ukrainale ei vähene

Seda, et USA toetus Ukrainale jääb püsima ka pärast vahevalimisi, mille tagajärjel suureneb isolatsionalistlikumate vaadetega vabariiklaste osakaal kongressis, leidis ka Ühendriikide poliitika eksper Andreas Kaju.

"Vabariiklaste arvu kasv ei ole nii suur, et USA kurssi päriselt muuta," rääkis Kaju kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Ta tõi ka välja, et kui senati väliskomisjoni ja relvajõudude komisjoni juhtideks saavad vabariiklased, siis tõenäolised kandidaadid mõlemale kohale on "väga peavoolu mehed, kes hoiavad liini", kellel on nii välis- kui julgeolekupoliitika valdkonnas pikk kogemus.

Ka on ameeriklaste toetus Ukraina abistamisele püsinud siiani üllatavalt kõrge, märkis ta.

Siiski võib uute abipakettide kinnitamine kongressis muutuda mõnevõrra keerulisemaks, tõdes Kaju.