USA vahevalimistel jäi senat demokraatide kätte

Demokraadid säilitasid kontrolli senati üle pärast seda, kui senaator Catherine Cortez Masto võitis Nevadas vabariiklast Adam Laxaltit, andes parteile enamuseks vajalikud 50 kohta, vahendas Wall Street Journal.

Vabariiklased lootsid varem senati enamuse enda kätte saada.

Vabariiklased jätkasid aga edu esindajatekoja enamuse saavutamisel, kuid nende edu on oodatust väiksem.

Senatis kontrolli säilitamine annab suure tõuke president Joe Bidenile järelejäänud ametiajaks, kirjutas CNN.

Demokraadid saavad näiteks kinnitada Bideni kohtunikukandidaadid, vältides selliseid stsenaariume nagu juhtus endise presidendi Barack Obamaga 2016. aastal, mil senati enamuse juht Mitch McConnell keeldus hääletuse läbiviimisest Obama ülemkohtu kandidaadi Merrick Garlandi üle.

Senati enamus tähendab demokraatidele ka seda, et nad võivad Kongressis vastu võetud seaduseelnõud tagasi lükata ja määrata oma päevakorra.

Esindajatekojas oodatakse endiselt vabariiklaste edu, kuid mitmes otsustavas piirkonnas käib veel häälte ülelugemine.