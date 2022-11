Politico: von der Leyeni ja Micheli rivaalitsemine häirib EL-i juhtimist

Väljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel saavad omavahel väga halvasti läbi. Nende omavaheline rivaalitsemine häirib ka EL-i juhtimist ja kahjustab Brüsseli rahvusvahelist positsiooni.

Politico kirjutab, et kui maailma võimsamate riikide juhid järgmisel nädalal Balil G20 tippkohtumisel kohtuvad, siis pole seal oodata EL-i ühisrinnet. Selle asemel EL-i kaks kõrgeimat ametnikku tõenäoliselt väldivad üksteist.

G20 tippkohtumisel saavad kokku Michel ja Hiina juht Xi Jinping. Von der Leyenit kohtumisele kutsutud pole, kuna juunis ei lubanud ta Michelil kohtuda India peaministri Narendra Modiga. Siis toimus G7 tippkohtumine.

Komisjoni ja nõukogu rivaalitsemine muudab EL-i juhtimise veelgi segasemaks. Komisjonil on õigus teha ettepanekuid õigusaktide kohta, kuid nõukogus kohtuvad liikmesriikide juhid, et muuta ettepanekud seadusteks. Micheli ja von der Leyeni halb läbisaamine suurendab kahe institutsiooni omavahelist konkurentsi veelgi.

Politico allikate teatel von der Leyen ja Michel praktiliselt ei kohtugi omavahel. Teiste riikide ametnikud on tihti segaduses, kellega peaksid nad suhtlema.

Mõlema institutsiooni ametnike sõnul mõjutab nende halb läbisaamine ka EL-i juhtimist. Ametnikud on üldiselt ühisel meelel, et süüdi on mõlemad juhid.

"Ausalt öeldes on nad mõlemad süüdi. Nende eelkäijad mõistsid, et stabiilse töösuhte leidmine on nende mõlema huvides," ütles üks EL-i ametnik.

"Euroopa Komisjoni juhil ja Ülemkogu eesistujal pole mõtet tülitseda. EL peaks kriisis kokku tulema. Jah, struktuurselt on need kaks institutsiooni vastuolus. Mõnikord pole selget tööjaotust, kuid me vajame tuppa täiskasvanuid," ütles veel üks EL-i ametnik.

USA endisele välisministrile Henry Kissingerile on omistatud igivana küsimus: "kellele helistate, kui soovite helistada Euroopasse?"