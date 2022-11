Blinken: Ukraina otsustab ise rahuläbirääkimiste üle Venemaaga

Välisminister Blinken kinnitas Kulebale, et läbirääkimiste ajastus ja sisu jäävad täiesti Ukraina otsustada, ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja pärast kohtumist.

Washington Post kirjutas eelmisel nädalal, et Bideni administratsioon on Ukraina juhte julgustanud näitama üles avatust Venemaaga läbirääkimiste alustamiseks ning loobuma avalikust seisukohast, et läbirääkimised ei saa alata niikaua, kui Venemaad juhib Vladimir Putin.

Laupäeval toimunud kohtumisel arutati USA jätkuvat relvaabi Ukrainale ning Musta mere viljaveoleppe olulisust.

Kuleb teatas pärast kohtumist, et on tänulik USA-le jätkuva relvaabi eest.

Met with @SecBlinken. I emphasized that when we see Kherson residents greeting their liberators with tears of joy, we also feel grateful to the US and the American people for all the support. I thanked the US for upcoming decisions to send us more of advanced military equipment. pic.twitter.com/HFGa9wsEgv