Kolonel: vägede Hersonist välja viimine oleks pidanud võtma oluliselt kauem

Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla rääkis "Ukraina stuudios", et Vene vägede Hersonist välja viimine oleks pidanud võtma olulisemalt rohkem aega ning praeguste andmete järgi on linnast lahkunud tõenäoliselt kuni 15 000 sõdurit.

"Hersonis olev venelaste jalajälg on haavatav. Pärast seda, kui sillad on puruks lastud, tekkis ilmselgelt arusaamine, et selle kontingendi hoidmine ja toetamine seal kaldal käib üle jõu. Ühtepidi on see mingis mõttes ootuspärane. See, kuidas see kõik toimus, mis mahus ja kuidas – seal on endiselt terve rida küsitavusi, mille puhul ei oska täpselt öelda. Sõjaudu on katnud suurt osa sellest operatsioonist," ütles Vendla.

Vendla sõnul on suurim küsitavus see, kuhu kadusid Vene väed nii kiiresti. "Me kõik mäletame mõne päeva tagust pressikonverentsi, kus vägede juht ütles, et nad alustavad väljatõmbamise operatsiooni. Arvestades kogu teatraalsust selle juures võib öelda, et see ei pea sellisel kujul paika. Päeva lõpuks füüsika töötab riigikorrast sõltumata ühel viisil – selliste vägede välja viimine peaks võtma aega oluliselt rohkem," ütles ta.

Juba oktoobris ilmusid esimesed infokillud, et Venemaa liigutab vägesid Hersonist välja tsiviilisikute seas, ütles Vendla. "Selliseid numbreid välja minemas me ei ole endiselt veel suutnud valideerida. Kuna suur osa olemasolevast informatsioonist jookseb geolokatsiooni pitlide ja sotisaalmeedia taustal, on see kõik vaja valideerida kaalutletud hinnangute jaoks teistsuguse informatsiooniga, et väita, et see tõepoolest sellises mahust toimus."

Vendla hinnangul ei ole välja öeldud 25 kuni 30 000 sõduri linnast välja viimine õige. "Meie hinnangul on see kuskil pool sellest. See on see, mis on nii-öelda valideeritud numbrid," sõnas ta.

Möödunud nädalal räägiti, et Hersonist vägede välja viimine võib olla lõks. Vendla sõnul oli vägede välja tõmbamise eesmärk vältida Vene vägede kotti jäämist ja kas selle käigus mineeritakse taganemisteed või tehakse lõkse on tehniline küsimus ning ilmselt neid on.

Vägede teisele kaldale viimine piirab Vene vägede edasisi võimalusi Hersonist edasi liikuda.

Vendla sõnul oleks Ukraina vägedel vasturünnak teisele jõe kaldale väga riskantne operatsioon. "Ukrainlased, teadupärast olles numeraalses vähemuses, üritavad võidelda säästlikult ja mõistlikult. Ukrainlased ilmselt liigutavad oma vabanenud osa brigaadidest Zaporižžje suunale või vajadusel Donetski-Luhanski suunas, sõltuvalt sellest, kuidas venelastel seal edu on. Kuigi sügis tuleb, kuna praegu on initsiatiiv selgelt Ukraina käes, siis ukrainlased üritavad veel nii kaua kui saab võtta mingisugust maad tagasi."