Swedbank Eesti juht Lepp: kriis on tootmisettevõtete jaoks kohal

Uus majanduskriis on reaalselt osa ettevõtete jaoks kohal, eelkõige tootmises, kus Eesti konkurentsivõime on ohus, rääkis usutluses Delfi Ärilehele Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

"Kui eelmine kord [koroona ajal] sai kõige rohkem pihta teenindussektor – turism, söögikohad ja meelelahutus –, siis nüüd on kriis liikunud teenustest tootmisse ja kaupadesse. Kriis on teise koha peal. Tootmisettevõtete jaoks on kriis kindlasti päriselt kohal. On raskem kui pandeemia ajal," ütles Lepp Ärilehele.

"Ohus on kõik sektorid, mida inflatsioon lööb. Pigem on praegu küsimus meie konkurentsivõimes riigina. Meie eksport põhineb tootmisel ja ekspordil baseerub ühiskonna jõukus. Iseendaga kaubeldes olulist lisandväärtust ühiskonnale ei loo. Eksport peab raha sisse tooma," jätkas Lepp. "Kui meil tulevad koondamised, siis näeme, et see lööb tarbimist. /.../ Oleme kuulnud, et toiduainete hinnatõusud on tarbijatele veel osaliselt edasi antud. Seega tarbimisega seotud ots võib veel pihta saada."

Lepp ütles, et riik oleks pidanud aitama ettevõtetel energiakulusid katta, sest kõik teised riigid ümberringi toetavad ja mittetoetamisega on Eesti pannud oma ettevõtted nõrka positsiooni.

"Tuleb üles leida need tootmised, kellel on energiakomponent suurem ning siis otsustada," rääkis Lepp. "Millised on meie strateegilised tööstusharud, mida me Eestisse tahame. Kui me neist ühe talvega ilma jääme, mida me siis järgmisel aastal teeme? Osa strateegilisi kaupasid ainult impordimegi ning kaotame suure osa ekspordist? See ei ole kindlasti mõistlik."

Eraisikutega pole Lepa sõnul midagi hullu veel juhtunud. Mulle tundub, et riigi energiatoetused on aidanud ja aitavad. Kui inimesel on olemas töö, siis saavad majapidamised üsna hästi hakkama. Inflatsioonisurve ei ole nii hull, et pangalaenudega oleks raskusi. Praegu tundub, et majapidamised saavad hästi hakkama. Silma peab peal hoidma tööpuudusel," selgitas ta.

Eesti aastane inflatsioon on viimastel kuudel tõusnud kõrgemale 20 protsendist.