USA-s langes kinnisvaratehingute arv kaheksandat kuud järjest

USA-s on kinnisvaratehingute arv langenud kaheksa kuud järjest ning kodulaenude intressimäär on kerkinud seitsme protsendini. Aastatagusega võrreldes on intressimäär kahekordistunud.

Kinnisvarahinnad on samuti langenud, kuid mitte tohutult. Eksperdid kardavad, et suurem jahenemine on USA kinnisvaraturul alles ees.

"Intressimäärad on kõrged ning endiselt on ebaselge, mis saab inflatsioonist. Inimesed ei julge kinnisvara osta ning ma arvan, et selline olukord kestab veel pikalt," ütles majandusprofessor ja kinnisvaraekspert Daniel McMillen.

"Praegu oodatakse, et turul toimub korrektsioon ja see on ka toimumas. Intressimäärad on seitsme protsendi juures ja paljudele ostjatele on see šokk," lausus Chicago kinnisvaramaakler Sabrina Glover.

"Kinnisvaraturul on langus, kuid küsimus on, millega praegust olukorda võrrelda. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal olid kinnisvarahinnad kunstlikult suureks puhutud, sest intressid olid madalal ja inimesed suutsid rohkem kulutada," märkis Chicago kinnisvaramaakler Danny Glover.