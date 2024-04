ERR USA-s: New Yorki on tabanud aastakümnete suurim eluasemekriis

Eluasemekriis New Yorgis on jõudnud tasemele, kus linnaametnikud on nimetanud olukorda lausa hädaolukorraks. Nõudlus New Yorgis elamise järele ületab ettevõtjate võimet eluasemeid juurde ehitada, kuid linnas on ruum otsa saamas.

Kinnisvaraekspertide hinnangul on ligi üheksa miljoni elanikuga New Yorki tabanud viimase 50 aasta suurim eluasemekriis. Nimelt on linna kõikidest üürikorteritest vaba vaid 1,4 protsenti, kuid stabiilse hinna ning valikuvõimaluse tagamiseks peaks turul olema vähemalt viis protsenti kõigist elamupindadest.

Kui veel enne koroonapandeemiat konkureerisid New Yorgi kinnisvaraomanikud üürnike pärast, siis praegu on olukord linnas vastupidine.

"Linnas on palju inimesi, kes soovivad praegu üürida. Nii ostu- kui ka üüriturul leitakse end konkureerimas väga paljude inimestega ning väljuda võib sellest tühjade kätega," ütles kinnisvaramaakler Grant Braswell.

New Yorgis on vabu üüripindu praegu nii vähe, et see võimaldab kinnisvaraomanikel üürihinnad taevasse kerida. Kõrgete hindade ja konkurentsi tõttu tuleb linna kolijatel sageli ka üksi elamisest suu puhtaks pühkida.

"Kindlasti on vaja korterikaaslast. Ma ütleks, et ühe toa üür on kuskil 1300 kuni 1700 dollarit sellistes täiesti enam-vähem korterites. Midagi luksuslikku ei ole," ütles New Yorgi elanik Ketlin.

"Kui on head korterid, hea hinnaga, siis (lähevad need turult) ikka väga kähku. Sa tõesti pead hästi kärmelt tegutsema. Lisaks sellele pead sa olema ka väga meeldiv inimene ja endast kõik oma parimad küljed nähtaval hoidma selleks, et see korterikaaslane sind siis valiks lõpuks," rääkis Ketlin.

Nõudlus New Yorgis elamise järele ületab kaugelt linna võimet eluasemeid juurde luua. Uusi kortermaju küll ehitatakse, kuid sellega kaasneb üks suur aga.

"Enamasti ehitatakse täna kõik uued majad luksuskorteriteks. Kui juba midagi uut ehitada, siis on selle tipptasemel viimistluse kulu väga väike osa, kuid see võib saadavat tulu oluliselt mõjutada," märkis Braswell.

Kõrged üürihinnad ei puuduta aga kõiki newyorklasi. Elupõliseid suurlinlased on sageli kaitstud regulatsioonidega, mis on nende üüri aastakümneteks külmutanud.

"See on ühe magamistoaga korter, üüriks 1600 dollarit kuus. Majal on maa-alune parkla, lift, pesumaja ja uksehoidja. Kohe päris ühe magamistoaga korter. Ma saaksin sellest teha isegi kahetoalise. Praegu tehtaks sellest kohe kahe- või kolmetoaline," kirjeldas New Yorgi elanik Adam.

Ekspertide hinnangul süveneb eluasemekriis New Yorgis lähiajal aga veelgi.