Hoiuseintresside kasv on tagasihoidlik

Pankade pakutavad kodulaenuintressid on viimasel ajal jõudsalt kerkinud, kuid hoiuseintresside kasv on olnud väga napp, jäädes suuremates pankades poole protsendi kanti. Pangad ütlevad, et üldine intressitõus peaks siiski jõudma ka hoiustesse.

SEB panga tähtajaliste hoiuste eest pakutavad intressid jäävad sõltuvalt summast ja tähtajast 0,1 ja 0,7 protsendi vahele.

"Ma prognoosin küll, et kui baasintressimäärad jätkavad veel tõusu, siis on päris suurvõimalus, et hoiuse intressi turul kohaldatakse klientide jaoks kõrgemaks. See sõltub sellest, kuidas keskkond muutub," ütles SEB panga juhatuse liige Ainar Leppänen.

Swedbank pakub aastase tähtajalise hoiuse eest intressi pool protsenti.

"Hoiused on olnud madalseisus teatud perioodi. Ma usun, et hoiustesse tekib samasugune normaalne turukonkurents nagu teistes pangatoodetes on ja kindlasti ma näen ka seda, et lähiperspektiivis hoiuseintressid hakkavad tõusma," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Mitmed väiksemad pangad pakuvad siiski hoopis soodsamat hoiuseintressi. Näiteks Coop pangas on aastase hoiuse intress 2,5 protsenti.

"Me oleme oma pangas hoiuseintresse sel aastal juba paar korda tõstnud ka. Meil aasta algul polnud nii kõrged tariifid kui praegu. Kui me nüüd ette vaataks, siis me kindlasti reageerime rahaturu olukorrale ja kui peaks prognoosima, siis rahaturgudel on ootus, et intressid jätkuvalt tõusevad. Kui see nii jätkub, siis me kindlasti kohendame ka enda pakkumist," rääkis Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Samas on hoiused pankades hakanud vähenema.

"Eraisikute puhul on see nähtav viimased paar kuud, kus hoiused võrreldes eelmise kuuga on veidi vähenenud ja põhjus on see, et kliendid kasutavad sääste elamiskuludeks," rääkis SEB panga juhatuse liige Ainar Leppänen.

Ulla sõnul koroona ajal hoiused kasvasid, kuna inimesed ei saanud kulutada. "Pensionireform samuti - inimesed võtsid pensioni välja, mida me täna näeme, et hoiused on peatunud, aga hoiused tervikuna ebaühtlaselt jaotunud inimeste vahel. Aga kui inflatsioon on nii kõrge, siis järjest rohkem näeme, et inimesed kasutavad hoiuseid igapäevaelu toimetulekuks," ütles Ulla.

"See on küll tõsi, et kui eelmistel aastatel on üle kogu Eesti pangandussektori olnud hoiuste kasv väga tugev, siis viimase aasta jooksul on üsna stabiilne olnud hoiuste jääk kokku. Nii et olulist vähenemist veel ei paista, aga kasvu ka enam pole," rääkis Truu.