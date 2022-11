Perling Parempoolsete toetusest: reitingud, need ju räägivad minevikust

"Reitingud, need ju räägivad minevikust," ütles Perling, kelle sõnul ta enne saadet Tartus valijatega kohtumas käis. Parempoolsete toetus ERR-i tellitud Kantar Emori novembrikuise küsitluse järgi oli kõigest üks protsent.

Vaatamata sellele ütles Perling, et Parempoolsed saavad märtsis toimuvatel riigikogu valimistel parlamenti sisse.

"Parempoolseid on Eestile vaja, sest Parempoolsed on ainuke erakond, kes räägib tõsiselt majandusteemadel, kes julgeb öelda, et "kuningas on alasti", ja inimesi kuulates, nende toetust vaadates, ma näen seda, et tulevikutrendi vaadates läheb kõik Parempoolsete jaoks ainult paremaks," sõnas ta.

Perlingu sõnul on Parempoolsed asjatundjate erakond, kes on tulnud poliitikasse idealismiga ja sooviga Eesti jaoks midagi anda.

Ta märkis, et Parempoolsed on ainuke parempoolne erakond Eesti. Reformierakonna jutt on Perlingu sõnul küll parempoolne, aga mitte elluviidav poliitika.

Eesti 200 ja Parempoolsed on Perlingu sõnul samuti täiesti erinevad erakonnad.

EKRE-t nimetas Perling populistlikuks jutumeeste erakonnaks, kes ei ole mitte ühtegi suurt asja ära teinud.

Perling kritiseeris lausalisi energiatoetusi, mida makstakse ühtemoodi toimetulekuraskustes inimestele kui ka rikastele inimestele, kes sellest puudust ei tunne.

Rääkides nn katuserahade jagamisest parlamendis, ütles Perling, et tegemist on olemuselt poliitilise korruptsiooniga. "Ostetakse hääli, tehakse valimiskampaaniat avaliku raha eest. Sellele pannakse erakonna silt külge. Sisuliselt 40 000 ühe parlamendiliikme kohta läheb suva järgi jagamisele," ütles Perling.

Perling rõhutas, et regionaalset arengut katuserahade jagamine ei taga. Ta märkis, et kohalikud omavalitsused peaksid saama rohkem otsustusõigust.