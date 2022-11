Kaubandus-tööstuskoda tahab peatada keeleseaduse muutmise

"Ettevõtjate hinnangul on eelnõu näol tegemist ülereguleerimisega, rikutud on hea õigusloome põhimõtteid ning on olulisi puudujääke mõjuanalüüsis. Arusaamatu on ka see, miks toimub eelnõu menetlemine kiireloomulisena," ütles koda kolmapäeval saadetud pressiteates.

HTM-i koostatud keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu puudutab võõrkeelsete kaubamärkide, audioreklaami, digiplatvormi kaudu töötavate isikute ja taksojuhtide keelenõudeid.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts selgitas, et üldreeglina peab igale seaduseelnõule eelnema väljatöötamiskavatsus, aga antud eelnõule ei ole seda koostatud, kuna eelnõu on kiireloomuline. "Ministeerium on kiireloomulisust põhjendanud ühiskonnas toimunud arengutega ning suure survega avaliku ruumi võõrkeelestumisele. Selline põhjendus on väga üldine ning seletuskirjast puuduvad sisulised argumendid ja põhjendused, mis õigustavad väljatöötamiskavatsuse koostamata jätmist," ütles Palts ning lisas, et hetkel on ühiskonnas tunduvalt suuremaid ja olulisemaid probleeme, mis vajavad kiireid lahendusi.

"Eesti keele säilimine ning selle korrektne kasutamine on tähtis, kuid hetkel tuleb fookuses hoida majanduse jätkusuutlikkust ja ettevõtjaid, kelle peamisteks murekohtadeks on kasvavad tööjõukulud, kõrged elektrihinnad ja kõrge inflatsioon," märkis Palts.