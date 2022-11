Eesti 200 sai juhivahetuse järel IT-ettevõtjatelt suurannetused

Kui erakonnale Eesti 200 tehtud annetused on tavapäraselt kümnetes või sadades eurodes, sai erakond nädal peale esimehe vahetust tuntud IT-ettevõtjatelt kokku üle 100 000 euro annetusi. Erakonnajuht Lauri Hussari sõnul toetati erakonna ideid, mitte teda.

Nädal peale 15. oktoobrit, kui Eesti 200 erakonna juhiks valiti Lauri Hussar, tegid Eesti IT-ettevõtjad Markus Villig, Martin Villig, Taavet Hinrikus, Ahti Heinla, Sten Tamkivi erakonnale 20 000-eurosed annetused.

Hussar ütles ERR-ile, et üle 100 000 euro väärtuses annetused polnud seotud tema isikuga.

"Eesti 200 toetatakse ikka ideede pärast. Me oleme oluline erakond, meid toetatakse positsiooni ja hoiakute pärast, mida me esindame. Minu isikut ei ole vaja siit tagant otsima hakata, oleme suur erakond. Peame tegema riigikogu valimistel väga hea tulemuse, et Eesti läheks edasi, mitte tagasi," sõnas Hussar.

Ettevõtjate annetused kajastuvad Erakondade Rahastamise Järelevalvekomisjoni (ERJK) neljanda kvartali ülevaates, mis avalikustatakse 10. jaanuari paiku.

100 000 eurot annetusi viielt ettevõtjalt on Eesti 200-le märkimisväärne tugi riigikogu valimisteks, sest aasta esimese kolme kvartaliga koguti rahalisi annetusi 206 433 eurot.

Neljanda kvartali annetuste kogusumma tuleb Eesti 200-l tegelikult veelgi suurem, sest näiteks erakonna enda liikmetest on teinud 25 000 euro suuruse annetuse Priit Alamäe ja 5000 euro suuruse annetuse Atso Matsalu.

Varem on Eesti 200-le, kes avaldab erakonnale laekunud annetusi igal nädalal oma veebilehel, kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid annetusi teinud ka ettevõtjad Joakim Helenius, Tarmo Tamm ja Urmas Sõõrumaa.

Erakonna Eesti 200 liikmed valisid oktoobri keskel esimeheks Lauri Hussari, kes edastas seitsme häälega erakonna senist juhti Kristina Kallast. Hussar ütles peale valimisi, et Eesti 200 loodab riigikogu valmistel saada parlamenti 20 kohta. Praegu on erakonna toetus erinevates uuringutes vahemikus 9–14 protsenti.